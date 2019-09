Salta busca revancha y va por el ascenso en el Campeonato Argentino

En Santa Fe, en abril del año pasado, el seleccionado salteño de hockey femenino sub-18 quedó en las puertas del ascenso. La ilusión se agotó en una desafortunada tanda de penales en semifinales. Y ya es tiempo de revancha.

Salta lo intentará de nuevo en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub-18 que se jugará a partir de hoy en nuestra ciudad, con la participación de ocho representativos provinciales en la zona ascenso A (en la cual participa el conjunto salteño) y once en la B.

Las chicas del seleccionado local iniciarán el certamen hoy a las 17, en la cancha de agua de Popeye, frente a Río Negro; mañana, quizá en el partido más duro del grupo, Salta enfrentará a Mar del Plata, a las 12, también en la cancha de agua, mientras que el tercer juego será a las 18, frente a Chaco, en la cancha de arena del club espinaca.

“El equipo está unido, tenemos una camada de jugadoras muy buenas, con una base del plantel que participó el año pasado”, contó José Vílchez, el entrenador del seleccionado juvenil femenino. Pero el director técnico advierte: “El torneo es duro, vienen equipos que saben manejar muy bien los sintéticos, hay equipos fuertes”.

Vílchez, que también entrena la primera de Popeye B, hizo mención a la participación de los seleccionados de San Juan y Mar del Plata, equipos que descendieron en la edición pasada y que llegan con el potencial necesario como para volver a ascender.

Sin embargo, Salta también asume este torneo como candidata, no solo por ser la anfitriona y por contar con el apoyo del público. “Tenemos que ir partido a partido, tenemos un buen equipo y confiamos en este plantel, no hay presiones, pero sí tenemos una gran responsabilidad”, agregó José.

La selección salteña está integrada por: Sofía Saldaño (jugará con la casaca 17), Romina Maidana (11), Valentina González (7), Martina González (9), Valentina Raposo (2), Francisca Nóblega (5), Martina Marino (19), Agustina Casteluchi (15), Guillermina Causarano (13), Candelaria Figueroa (10), Naiara Moreno (16), Lara Cabrera (4), Camila Raposo (14), Nazarena Alderete (6), Valentina Ayala (18), Florencia Renieri (8), Delfina Ramírez (1) y Mercedes Morales (12). Y el cuerpo técnico se completa con: Ariel Mairata y Lucas Herrera (ayudantes), Luz María Gómez (preparadora física), Marianela Tejada (jefa de equipo).

Este tipo de torneos relámpagos requiere de una preparación física fuerte, ya que cada equipo disputará cinco partidos en cuatro días. Las dos primeras selecciones de cada grupo jugarán las semifinales el sábado, y los ganadores no solo disputarán la final el domingo sino también habrán alcanzado el objetivo de ascender a la zona Campeonato. Esa es la meta de las chicas salteñas.

Zonas y fixture

Zona A: San Juan, Tandil, Santa Fe y Cuenca del Salado.

Zona B: Mar del Plata, Salta, Chaco y Río Negro.

HOY

Tandil vs. Cuenca, a las 13.30 (cancha Popeye arena)

San Juan vs. Santa Fe, a las 13.30 (cancha Popeye agua)

Mar del Plata vs. Chaco, a las 15 (cancha Popeye agua)

Salta vs. Río Negro, a las 17 (cancha Popeye agua)

VIERNES

San Juan vs. Tandil, a las 10.30 (cancha Popeye agua)

Santa Fe vs. Cuenca, a las 10.30 (cancha Popeye arena)

Chaco vs. Río Negro, a las 12 (cancha Popeye arena)

Mar del Plata vs. Salta, a las 12 (cancha Popeye agua)

Tandil vs. Santa Fe, a las 16.30 (cancha Popeye arena)

San Juan vs. Cuenca, a las 16.30 (cancha Popeye agua)

Salta vs. Chaco, a las 18, (cancha Popeye arena)

Mar del Plata vs. Río Negro, a las 18, (cancha Popeye agua)

Los dos primeros jugarán las semifinales y la final se jugará el domingo.

Los varores, en Tucumán

Mientas las chicas buscarán el ascenso en Salta, los varones irán por el título en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub-18 (zona campeonato) en la vecina provincia de Tucumán.

Salta forma parte del grupo C, con Mendoza y Tucumán B, el primer rival con el que debutará hoy a las 19. Y mañana enfrentará a Mendoza, a las 8.30.