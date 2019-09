"Hay que respetar los mandatos y plazos"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, disertó ayer en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson de Washington, Estados Unidos, sobre la realidad política y económica del país, invitado por Argentina Project, principal institución para la investigación sobre las reformas en curso en Argentina.

El mandatario destacó: "Los argentinos tenemos que demostrarnos nosotros mismos y demostrarle al mundo que somos capaces de sostener procesos, porque si no, no podremos salir de las crisis sistemáticas que tenemos. Necesitamos garantizar institucionalidad y para eso hay que respetar los mandatos, los términos y los plazos".

"Argentina debe crecer en los niveles de institucionalidad. No podemos tener una buena o mala relación con un país o una región según quien sea el presidente de nuestro país o de otro país. Creo que este es uno de los déficits más grandes que tenemos en América Latina, con estos bajos niveles de institucionalidad vamos a tener problemas siempre. En un país que no tiene la fragilidad que tiene la Argentina, un resultado electoral no genera un impacto y una crisis como la que se generó en nuestro país", aseguró. Y al respecto, el gobernador agregó: "Todo eso es producto de que en Argentina son más importantes las personas que las instituciones. No obstante, en Salta hemos logrado superar eso; hemos tenido fuertes enfrentamientos con distintos sectores políticos, pero llevamos varias décadas ya donde hay continuidad en las políticas públicas, aún con los distintos perfiles de los gobiernos. Esto ha permitido que Salta, a pesar de la situación desfavorable del país, pueda emerger en algunos ámbitos, aunque en otros, lamentablemente, el contexto nacional nos condena".

“Menor poder de un presidente”

Juan Manuel Urtubey, gobernador y candidato a vicepresidente por Consenso Federal, también pidió: “Debemos conformar una institucionalidad vigorosa que plantee mayor responsabilidad del Congreso, menor poder personal de un presidente, mayor participación de la sociedad a través del Consejo Económico y Social, que hay que crear, y distintos mecanismos de una democracia, que se ha hecho más participativa que representativa, y si la gente no tiene un lugar donde expresarse institucionalmente, lo hará en la calle”.

El Wilson Center, creado por el Congreso como el monumento oficial al presidente Woodrow Wilson, es el foro político no partidista clave de Estados Unidos para abordar los problemas mundiales a través de la investigación independiente y el diálogo abierto para informar ideas viables para el Congreso, la administración y la comunidad política en general.