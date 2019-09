Reyes o Martínez, la única duda en Central Norte

Ezequiel Medrán tiene sus mejores armas de ataque en Central Norte a disposición. El técnico cuervo exhibió dos posibilidades: Fabricio Reyes o Ronaldo Martínez, aunque no confirmó por cuál optará para enfrentar a Sportivo Las Parejas, el domingo, desde las 17, en el estadio Martearena.

El DT azabache cuenta con dos delanteros de diferentes características y con mucho potencial ofensivo. Cada cual mostró lo suyo cuando tuvo la oportunidad.

Martínez arrancó el Federal A como titular y formó parte del once titular en las dos primeras fechas, pero el partido pasado perdió el puesto por una decisión táctica y acertada del técnico.

La Perla fue fundamental en la histórica victoria frente a San Martín en Formosa (2 a 1), asistiendo a Gonzalo Ríos en el primer gol y marcando el segundo, de penal.

Central Norte formaría con: Pegini; Figueroa, Rodríguez, Krupoviesa y Cosaro; Piergiacomi, Young, Iturrieta y Rivas; Reyes y Ríos.

Reyes arrancó el torneo cuestionado por su exceso de peso, pero aún así le aportó lo suyo al cuervo en su debut frente a Juventud Unida de Gualeguaychú. El delantero ingresó en el complemento y fue fundamental en el 1 a 1 definitivo fuera de casa.

El técnico de Central Norte, si bien no confirmó al “elegido”, tampoco pudo trabajar ayer en el ensayo de fútbol formal con el once titular ideal.

Justamente, uno de los ausentes fue Gonzalo Ríos, quien, por precaución, debido al fuerte golpe que sufrió en el pecho el partido pasado, trabajó en forma diferenciada y esta vez la dupla ofensiva estuvo conformada por Reyes y Martínez.

Federico Rodríguez tampoco pudo trabajar con normalidad por un problema físico, pero llegaría en condiciones al partido, al igual que el goleador cuervo.

Esto significa que, de no tener mayores inconvenientes, el entrenador azabache repetirá por primera vez el once, mañana frente a Las Parejas.

“Hicimos una práctica formal de fútbol, Rodríguez está con una pequeña molestia y Ríos también, preferimos cuidarlos, soy optimista en que podremos llegar a contar con los dos”, explicó Ezequiel Medrán sobre las ausencias, luego de la práctica.

Central Norte logró abrochar su primer triunfo la fecha pasada, un plus que le otorgó mayor tranquilidad al DT para trabajar en la semana. “Los resultados no me modifican en cuanto al armado del equipo y lo que pienso de lo futbolístico. Vamos a ver cómo evolucionan los que están con molestias y ahí tomare decisiones”, aseguró con autoridad el exarquero de Boca.

Sportivo Las Parejas es un club muy poco conocido para los hinchas de Central, pero no así para Medrán: “Es un equipo con mucha intensidad, corre mucho. Vi los tres partidos que jugó, solo tiene dos goles en contra, uno de tiro libre y otro de penal. Les llegan poco porque trabajan los once a la hora de recuperar la pelota”, analizó el técnico cuervo, y agregó: “Los volantes por afuera le dan dinámica y tienen un centrodelantero de experiencia”.

Por último, el DT de Central Norte evaluó: “De local tuvieron la postura de buscar el partido, veremos cómo se plantan ahora contra nosotros,. Más allá de analizar al rival, tomamos recaudos y queremos imponer nuestro juego”.