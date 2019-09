Preocupa el empleo comercial no registrado, que superaría el 25%

Este lunes 23, los empleados de comercio del departamento San Martín -como sucede en el resto del país- festejarán su día, por lo que la jornada no será laborable. Pero más allá de eso. en el sector sindical que representa al que algunas décadas atrás fuera una de las más pujantes actividades en el norte de la provincia, la preocupación pasa por la gran cantidad de empleo no registrado y que ha sido naturalizado en importantes sectores como los mercados de pulgas donde diariamente trabajan en especial jóvenes que se inician en la actividad laboral, pero percibiendo pagas exiguas diarias, sin cobertura médica ni aportes de ninguna naturaleza.

Domingo Ruiz, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, precisó que la situación "se repite también en casas de comercios tradicionales donde estimamos que los trabajadores en negro representan un 25 por ciento. La situación del comercio en su conjunto es entendible pero tenemos que alcanzar un equilibrio donde el trabajador que en algunos casos trabaja desde hace varios años, sea registrado para que tenga los beneficios que le corresponde".

Feriado nacional por ley

El feriado por el Día del Empleado de Comercio de la República Argentina correspondería al día 26, según la ley N´ 26.541 "pero con las cámaras empresarias que nuclean al sector se ha decidido que se lo celebre el día lunes 23 del corriente mes y no es laborable porque es un derecho del trabajador. A nivel local ya le estamos informando a los responsables y propietarios de los diferentes comercios pero sabemos que no tendremos mayores inconvenientes porque el año pasado el acatamiento al feriado ha sido de más de un 90 por ciento y salvo excepciones, no adhirieron".

Ruiz, al referirse a la realidad que se vive en el departamento San Martín, consideró que "es un momento de gran dificultad tanto para el trabajador como para el empleador; es tan difícil la situación que los empleadores han llegado al extremo de tener que pagar los sueldos en dos partes. Pero a la vez necesitamos que se respete el derecho del trabajador mercantil. San Martín es un departamento muy grande pero el número de afiliados ronda los 1.200 trabajadores porque tenemos el gran problema del empleo no registrado".

"Por ese motivo es que estamos pidiendo a los funcionarios provinciales que arbitren los medios para que en este departamento se designe personal para que hagan las inspecciones pero en forma permanentes. Ese pedido también se lo estamos formulando a los candidatos a gobernador y a intendentes de San Martín".

Ruiz explicó que "a pesar de contar en Tartagal con una delegación del Ministerio de Trabajo, la falta de inspectores asignados a esta delegación en forma continuada hace que esa situación de tener empleados en negro sea una constante. El empleador se anoticia de que desde la ciudad de Salta han llegado los inspectores y hacen que el empleado falte, se lo esconde y eso no puede seguir ocurriendo".

Domingo Ruíz, Secretario General del gremio mercantil.

Situación difícil

El delegado del sector mercantil del norte de la provincia no desconoció "la difícil situación que el comercio vive en zonas como el departamento San Martín; pero más difícil aún es la situación del trabajador que accede a cualquier condición laboral por la gran necesidad de trabajos que tenemos en pueblos como Salvador Mazza, Aguaray, Mosconi, Embarcación y la misma ciudad de Tartagal".

El valor del empleador

“Lo que pedimos es que haya un equilibrio porque no pretendemos que se persiga al poco empleador que tenemos en la zona. Pero si un trabajador ha mostrado capacidad y eficiencia, honestidad y compromiso, no se lo puede mantener en negro por años, debe ser registrado para contar con todos los beneficios que por ley les corresponden. Somos conscientes de que un empleado registrado le cuesta mucho dinero al empleador pero la lucha también debe hacerse para que ese mismo empleador sea beneficiado con legislaciones propias para las áreas de frontera. No es lo mismo vivir, trabajar y generar fuentes de empleo en el centro del país que en el norte de Salta”, graficó Ruiz.

Si bien la cena de los trabajadores mercantiles se realiza tradicionalmente en noviembre, este fin de semana se realizarán encuentros deportivos y la maratón de la que participan empleados de las diferentes firmas comerciales.