Hallan a una recién nacida asfixiada en Tucumán e investigan si la asesinaron

Una recién nacida fue hallada asfixiada en el patio de una casa en la ciudad tucumana de Tafí Viejo y se investiga si la asesinaron, informaron hoy fuentes policiales.

El hallazgo ocurrió ayer, cuando una vecina llamó a la Policía y alertó que había encontrado un cuerpo en el fondo de su vivienda, en el barrio Lomas de Tafí, en dicha ciudad del noroeste de Tucumán.

Según las fuentes, los médicos determinaron que se trataba de una beba que no llevaba muchas horas en el lugar y que, al parecer, había nacido la noche del viernes.

De acuerdo a los forenses, la beba había muerto por asfixia y presentaba signos de ahorcamiento, dijeron los informantes.

Al continuar con las diligencias, los investigadores de la División Homicidio de la Policía tucumana identificaron a una adolescente de 14 años como la presunta madre de la beba y habitante de una casa que da a los fondos de la vivienda del hallazgo del cadáver.

Las mismas fuentes señalaron que, ayer mismo, esta chica quedó internada en una clínica privada de la capital tucumana con una patología que se desconocía.

Sin embargo, la madre de la adolescente no permitió que el médico policial revisara a la chica, por lo que comenzaron a sospechar de los padres de la beba fallecida, detalló la Secretaría de Estado de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán en su página web.

El novio de la adolescente, un chico de 20 años, declaró al ser interrogado por los investigadores que la chica estaba embarazada de él y que ella le había pedido en varias oportunidades que le buscara un médico porque no quería tener el bebé.

"La bebé había nacido con vida y luego habría sido asesinada, es la hipótesis que estamos manejando por lo que creemos que la menor, quien sería la madre, no pudo hacerlo sola. Alguien tuvo que asistirla en el parto. Los pesquisas determinaron que la bebé tiene fractura de cráneo y fue arrojada al terreno donde habría fallecido hace ocho o doce horas", explicó el jefe de la División Homicidio, el comisario Christian Peralta.

A partir de los datos recabados, el personal de la unidad especial decidió dejar una custodia permanente en la clínica y en el domicilio de la menor presuntamente implicada en el hecho.

Por su parte, la fiscal Adriana Gianoni, de la unidad especializada en homicidios, ordenó que el cuerpo de la beba sea trasladado a la morgue Judicial para realizar la autopsia y determinar el parentesco con la menor.