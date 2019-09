La historia de Marito, el fiel compañero del recordado Cafrune

Marito es el nombre artístico de Mario Guillermo Perrotta, quien cantó junto a nuestro querido Jorge Cafrune entre 1972 y 1974. Comenzó a tomar clases de guitarra a los 7 años, con el profesor Julio Urruty y clases de canto con el profesor Rodolfo Ovejero.

Urruty lo llevó a cantar en La Tapera, un local folclórico que se encontraba frente a las estación de Bernal. Allí Cafrune descubrió su talento, y luego lo volvió a escuchar en las audiciones de Miguelito Franco en Buenos Aires. Jorge y Marito se volvieron a encontrar en el Festival del Canto Argentino de Balcarce en el que ambos se presentaban el mismo día, y entonces Cafrune tuvo las primeras conversaciones con los padres del pequeño Mario.

En 1971, Cafrune fue solicitado para organizar un espectáculo en Formosa por el Día de la Raza y decidió contratar a Marito entre otros folcloristas como Los Manseros Santiagueños, Cacho Lombardi y el bailarín Hugo Jiménez. Surgió así la primera gira de Marito con Jorge Cafrune.

"Hicimos unas presentaciones y, en un hotel de Formosa, en una tarde de ensayo, cantamos un tema juntos y a la noche se realizó en el escenario, a la gente gustó y ahí arrancó todo con Virgen Morenita", cuenta Mario Guillermo Perrotta en una entrevista.

A partir de esa noche, cantaron juntos esa canción después de cada presentación, y luego vinieron más temas a dúo y el primer disco.

En 1972, Cafrune quiso presentar a Marito en el Festival de Cosquín, pero los organizadores no se lo permitieron por ser menor de edad. El Turco se molestó, guardó la guitarra y le dijo al público que no volvería a cantar en el escenario de Cosquín. Quienes querían escucharlo debían asistir a la peña que él organizaba cada año durante el festival. Y cumplió su promesa hasta 1978, cuando hizo una presentación días antes de su muerte.

Marito y Jorge estuvieron de gira también por España. El joven cantante no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo en su vida: "Me sacaba el vaquero, me ponía la bombacha de gaucho y me iba a cantar. No asimilaba lo que realmente estaba haciendo y me hubiera gustado, por ejemplo, poder haber apreciado todo lo que conocí en España, ya que de chico uno no le da el verdadero valor", afirmó.

Cuando la gira terminó, Marito quiso volverse a la Argentina y siguió actuando solo por algunos años. Otra de las versiones que circula sobre la separación del dúo, es que Marito estaba cambiando la voz y los médicos a los que Jorge Cafrune consultó le dijeron que debía tomar un descanso.

Hoy, Marito está retirado del mundo de la música. Vive en la localidad de Quilmes, tiene dos hijas y es dueño de una productora de fotografía y video.

Fuente: Raza Folclórica