Monitorear cámaras de seguridad en Salta es lerdo

La instalación de cámaras de seguridad en la ciudad de General Güemes fue muy bien recibida por la población, ya que podrán transformarse en una importante herramienta para controlar y resolver situaciones delictivas o de violencia, que se pudieran generar en lugares específicos de la ciudad.

Sin embargo, el hecho de que su monitoreo sea controlado en la ciudad de Salta genera ciertas dudas con respecto a su efectividad, debido a un proceso burocrático que se debe sortear para que se autorice la verificación de las imágenes cuando se considera necesario.

Tal es el caso que le tocó vivir a la familia Mazzucco cuando le fue sustraída una moto de 200 cilindradas. “A mi hermano le robaron su moto que es bastante grande, de una esquina donde la dejó estacionada por algunos minutos. Cuando salió para retomar su viaje se dio con la triste y desesperante novedad de que se la habían robado”, explicó José con respecto al robo de la moto. También hizo referencia a cierto alivio que sintieron al ver que todo ocurrió frente a una cámara de seguridad.

“Ahora lo que pudimos ver es que por suerte el robo ocurrió en el lugar donde había una cámara de seguridad, por lo que hicimos constar eso en la denuncia, todos pensamos que observando las imágenes que haya tomado la cámara se podría resolver rápido, pero lamentablemente no fue así”.

Según les hicieron saber, debían esperar que la causa se eleve al juzgado correspondiente, que el juez lea la causa emita una autorización para que se proceda a la verificación de las imágenes, que se eleve la autorización a la policía y recién se podría intentar ver lo que quedó registrado en las cámaras.

Los vecinos hicieron mención al sistema montado por la comuna de El Bordo, con cámaras propias, que permitió resolver delitos de forma rápida y eficiente al ser monitoreadas por la propia comuna.



“Lamentablemente, con todo ese tiempo perdido, que se traduce en varios días, los delincuentes ya habrán tenido tiempo de desarmar la moto, venderla por partes, gastar el dinero y estar listos para un nuevo robo”, ironizó José Mazzucco.

Lo cierto es que aquellas personas que se dedican a robar tienen un sistema muy aceitado para deshacerse de las cosas en forma rápida. Y si con posterioridad de varios días al robo se observa y se logra la identificar del causante por medio de las cámaras, seguramente los resultados de algún allanamiento que se ordene darán negativo, es decir que no encontrarán los elementos robados y nadie irá preso.

“Sabemos que si venden rápidamente lo que roban nosotros no vamos a recuperar nada y ellos quedarán en libertad, por esa razón consideramos que la verificación de las cámaras de seguridad debe ser rápida, para lo cual el monitoreo debe hacerse en cada localidad y no centralizar todo en Salta”, finalizó José Mazzucco.

Situaciones similares se viven con los llamados al 911, estos no llegan a las comisarías ni a los hospitales, sino a una central en Salta.

El hecho de que una denuncia sea recibida en una central y que ésta a su vez deba después llamar al hospital o comisaría correspondiente al lugar del incidente genera una demora de minutos que son valiosísimos.

Esto sin tener en cuenta la cantidad de equivocaciones que surgen por no haber una línea directa. Entre estos errores los más comunes son que la persona que denuncie un hecho, omita decir la localidad de donde está llamando y que el operador suponga que es en Salta. Entonces es posible que haya una ambulancia, un patrullero o una unidad de bombero que nunca llegará al lugar de la emergencia.

Una comparación sobre la importancia de realizar el monitoreo en cada localidad en forma descentralizada surge de las cámaras de seguridad que fueron instaladas por el municipio de El Bordo, cuyos monitores son chequeados desde la Municipalidad.

A los pocos días de haber sido instaladas, el aporte inmediato de algunas imágenes fue fundamental para poder resolver dos casos de robos y uno de violencia contra la propiedad. Esto en menos de 24 horas por haber sorprendido a los causantes con los objetos robados en su poder. De haber existido alguna medida burocrática seguramente la situación hubiera sido distinta.

A pesar de que se debe cumplir con las exigencias del juzgado, desde el ámbito policial aseguraron que no hay tanta demora en lograr una autorización, además que todo se agiliza cuando se trata de una situación de mucha gravedad.

Por el momento no hubo demasiados casos donde se requiera el uso de la cámaras, solo el tiempo podrá decir sobre la efectividad de este sistema centralizado.