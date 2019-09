Los Pumas se instalaron en Osaka pensando en Tonga

Tras la derrota ante Francia por la primera fecha del grupo C del Mundial de rugby, Los Pumas llegaron a la ciudad de Osaka, donde el próximo sábado buscará la recuperación ante Tonga.

Con algunos jugadores con leves golpes propios del partido ante los galos, el plantel conducido por Mario Ledesma viajó en tren en búsqueda de un triunfo que lo deje mejor parado en la tabla de posiciones, tras caer en un cruce clave rumbo a la clasificación a cuartos de final.

En cuanto a la actividad semanal, mañana y el miércoles habrá entrenamiento doble turno en Red Hurricanes Training Ground, mientras que el jueves tendrán una sesión de gimnasio para luego el viernes asistir al Hanazono Stadium para hacer el reconocimiento del terreno. El sábado 28 de septiembre, desde la 1:45 (hora argentina), Los Pumas se verán obligados a vencer a Tonga para mantener las esperanzas de llegar al cruce frente a Inglaterra con opciones de clasificación.

Una vez arribado a Osaka, Mario Ledesma hablará en conferencia de prensa para, entre otras cuestiones, bajar los decibeles de sus críticas con el arbitraje. “Tenemos que ser mejores para poder ganar esos partidos, y me da mucha lástima por la gente que se levantó temprano en Argentina o se vino hasta acá, pero a mi no me cambia nada, anímicamente. Me hace redoblar esfuerzos y no me cambia el rumbo y sé que a los jugadores tampoco, ellos no aflojan esfuerzos o dedicación”, indicó Ledesma, tras la caída contra Francia.