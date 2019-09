Un fuerte tirón de orejas para Iglesias en Central Norte

Ezequiel Medrán demostró una vez más que no le tiembla el pulso para tomar decisiones en Central Norte. El técnico cuervo, fiel a su estilo y personalidad, sorprendió al no convocar a Matías Iglesias para el partido frente a Sp. Las Parejas, que terminó igualado 1a 1.

¿El motivo? El mediocampista habría cometido un acto de indisciplina, Medrán no lo dejó pasar y por primera vez en el Federal A excluyó a Iglesias de la lista.

El DT de Central Norte, desde que llegó al club de barrio norte, demostró ser una persona con carácter y muy exigente en el trabajo cotidiano.

La supuesta sanción que impuso el entrenador azabache contó con el apoyo de la dirigencia, porque confían que su decisión fue acertada.

Según trascendió, Iglesias no tomó muy bien el tirón de orejas y con las pulsaciones a mil habría manifestado su deseo de dejar la institución a fin de año.

La noticia no cayó bien en los dirigentes, sobre todo en Héctor De Francesco, presidente de Central Norte, quien expresó: “El que no quiere estar en Central tiene que pagar la cláusula de rescisión en diciembre, y más con contrato AFA”, aseguró el mandatario al programa radial Jugada Para Var.

El volante central cuervo pasó de ser uno de los hombres más considerados por Ezequiel Medrán en el Regional Amateur a quedar relegado el fin de semana pasado.

Matías Iglesias fue uno de los jugadores que más rindió en el torneo de ascenso, fue considerado como una de las estrellas del equipo que logró el campeonato.

El mediocampista arrancó bien encaminado el Federal A, fue titular en el debut de Central frente a Juventud Unida en Gualeguaychú, pero el partido siguiente con Sarmiento de Chaco perdió el puesto, estuvo en el banco de suplentes pero no sumó minutos.

Idéntico fue lo que pasó en el partido con San Martín de Formosa, aunque formó parte de la delegación pero no ingresó.

La confianza del técnico con Iglesias fue de mayor a menor, el sábado pasado, luego de la última práctica se produjo el quiebre de la relación. En la lista de los 18 citados no estuvo el nombre del mediocampista, toda una novedad que pasó de cierta forma casi desapercibida.

Matías Iglesias deberá trabajar muy duro para volver a ganarse la confianza el entrenador, quien volvió a demostrar que no está dispuesto a dejar pasar por alto supuestos actos de indisciplinas, sobre todo porque a Central Norte le queda mucho camino por recorrer y necesita del compromiso de todos sus muchachos.