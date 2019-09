La Cámara de Comercio de Orán pidió a Bolivia que “los argentinos reciban los mismos beneficios que ellos en Argentina"

El presidente de la Cámara de Comercio de Orán, Juan Cruz Curá, mantuvo una reunión en Aguas Blancas donde plantearon la falta de reciprocidad del país vecino con el nuestro.

Curá manifestó la necesidad de trabajar para que en Bolivia “los argentinos recibamos los mismos beneficios”.

El precandidato a senador detalló los puntos que trataron en una reunión que mantuvieron en Aguas Blancas junto a funcionarios argentinos y bolivianos. En la misma pudo expresar a sus pares la preocupación, ya que “no hay reciprocidad en el tema salud o en el precio de los combustibles para los argentinos que viajan a Bolivia. Faltan políticas públicas para mejorar las distintas actividades comunes que tenemos en la zona”. El joven empresario fue tajante al decir que del lado argentino las restricciones son muchas, por ejemplo el horario reducido, afectando a los carreros argentinos. “Y en cuanto a los productos, cuando quieren aplican normativas para vedar el paso de algunos artículos a Bermejo. Sin embargo, desde allá se ingresa de todo a la Argentino”, dijo. Curá fue muy claro cuando afirmó que el tema de la falta de reciprocidad es recurrente. Se firman convenios y actas acuerdo, pero en la práctica no se ve reflejado.

En cuanto a su trabajo en la Cámara indicó que durante su gestión la entidad ha sido la voz de los comerciantes de la ciudad, con todas las dificultades que tienen en el departamento por la proximidad a la frontera. “Se han realizado capacitaciones, está afiliada a la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y eso hace posible que se trabaje en forma activa y se levante la mano por los comerciantes de Orán. Por otro lado, dijo que el gran desafío de la nueva dirigencia política es poder transformar la realidad, poder conectar a Orán con todo el mercado, no solo argentino sino del mundo”, explicó.

El joven empresario remarcó también que la intención no es trabajar de manera aislada, sino unir fuerzas con el Centro de Obrajeros, con los Panaderos y otros sectores empresariales para aunar criterios y poder convertir a Orán en un polo de desarrollo económico.

“Sin duda, hay un gran potencial para crear una ciudad donde se pueda vivir mejor, donde tengamos mayor seguridad, más salud, más educación, más oportunidades, más trabajo. Hace 30 años el departamento de Orán tenía Aerolíneas Argentinas, cines, miles de puestos de trabajo. Lamentablemente hemos retrocedido.

“Tenemos una zona rica que necesita generar valor agregado, que Orán tenga industrias, que la gente tenga un trabajo digno, obra social y ART, que pueda criar dignamente a su familia” finalizó.

