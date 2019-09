“El 60 por ciento de hogares vulnerables tiene mamás solas”

Gonzalo Quilodrán volvió a la escena política con su precandidatura a intendente por la lista “Celeste y Blanca” del kirchenrista “Frente de Todos”. Quilodrán asegura que se diferencia de otros aspirantes a encabezar la Municipalidad de Salta por su “planificación”. Entre sus propuestas, apunta a un autosustento con los productores locales para paliar la emergencia alimentaria. “No le debo nada a ninguna empresa”, reluce e indica que, en caso de acceder a la Intendencia, realizará una auditoría de los contratos con empresas que tercerizan servicios públicos. Señala que el transporte público debe ser injerencia del municipio y que su gestión tendrá perspectiva de género.

Las organizaciones sociales piden más recursos municipales. ¿Cómo afrontaría esta situación?

Lo urgente es ampliar un sistema integral de soberanía alimentaria. Siete de cada diez salteños no hacen las cuatro comidas. Tiene que ver con convocar a los productores de Salta, acortar la cadena de comercialización.

En cuanto a planificación urbana, ¿cuál es el programa?

En once años el área metropolitana tiene una proyección de un millón de habitantes. Si no planificamos vamos a ver deteriorada nuestra calidad de vida. Tenemos que dejar de pensar las ciudades para automovilistas, el 60 por ciento de los salteños usa el transporte público. Tenemos un programa ambicioso: vincular a la zona con mayor crecimiento demográfico en los últimos 15 años: la zona sudeste. A través de un metrobús, con el eje en la terminal de ómnibus, sobre el canal de Yrigoyen, Discépolo, hasta la cuarta etapa de Solidaridad. También hay un plan urbano de desarrollo ambiental.

¿Qué obras realizaría para evitar las inundaciones?

Hay un error básico en el plan maestro hídrico, no contempla nuestras cuencas hídricas. Somos de las pocas ciudades atravesadas por un río urbano. Pero crecemos a espaldas del río cuando en otros lados las zonas ribereñas se valorizaron y cotizan muy bien. La Organización Mundial de la Salud plantea que para que una ciudad sea un hábitat saludable, tiene que tener entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio público verde por habitante. Salta tiene 3,8 y Jujuy casi 9. Estamos muy lejos. El río Arenales crece hasta mil veces su caudal promedio. Sabemos entonces, que entre cinco y ocho años, la rivera de ese río se va a inundar. Se tienen que hacer obras de la cuenca alta del río.

Aparte del río Arenales, el municipio tiene otra causa ambiental judicializada, la de la basura con Agrotécnica Fueguina en la mira.

La primera semana de gestión hay que crear una unidad de renegociación de contratos que vea la conveniencia o no de continuar con las tercerizadas. Yo no le debo nada a nadie. No tengo ningún compromiso con ninguna empresa. Es momento de parar la pelota y rediscutir las competencias del municipio. Estamos entre las ocho ciudades más grandes, todas se hacen cargo del transporte público.

¿El transporte público debería volver al ámbito municipal?

Claro que sí

El movimiento feminista le reclama a Leavy su segundo “viraje” en contra del movimiento, por decir que una mujer lo acompañaría como vicegobernadora, y luego echarse atrás ¿Su gestión tendrá perspectiva de género?

Hay muchísimas mujeres valiosas, sin desmedro de Emiliano Estrada a quien respeto. Pero había muchas mujeres valiosas para integrar la fórmula. Sí tendrá perspectiva de género. Vamos a tener un gabinete paritario, aunque eso no soluciona. El corazón de la desigualdad hoy en nuestra sociedad está dentro de los hogares. Hoy, seis de cada diez hogares vulnerables es de mamás solas. La mayoría de la población económicamente activa la representan los hogares con los varones que salen por un trabajo formal o a capacitarse. Las mujeres se hacen cargo de los hijos, enfermos y ancianos. Necesitamos abrir 150 lugares de ciudad para que la mujer pueda disponer de ese tiempo que hoy es trabajo no remunerado y se sume a la fuerza laboral.