Gerardo Díaz Beltrán : “Con el Gobierno venimos trabajando sin éxito”

Gerardo Díaz Beltrán está al frente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) desde hace un año. Llegó a la provincia para participar de la presentación oficial de “Tienda Salta”, una plataforma que les permitirá a los consumidores comprar por internet en negocios de la provincia. En diálogo con El Tribuno, el titular de la CAME lamentó la situación de las pymes y expresó que no se llegó a un acuerdo con el Gobierno en la reforma estructural que necesitan las empresas.

La semana que pasó desde CAME reclamaron la emergencia para las pymes y ayer el Gobierno oficializó por decreto el bono de $5.000. ¿Cómo analiza esto?

Respecto de la emergencia, las pymes venimos arrastrando un proceso complejo, en donde las tasas de interés están absolutamente desbordadas, la falta de crédito y la presión impositiva que todos sabemos que es una de las más grandes del mundo. Después de las PASO vimos ese descalabro de la macroeconomía que fue realmente muy abrupto, en donde empezó a resurgir la inflación, el tipo de cambio tuvo una devaluación importante, y termina en las medidas que tomó el Gobierno nacional. Esto, indudablemente, volvió a afectar de lleno el corazón de las pymes. Ahí nace la necesidad de tener una ley de emergencia con temas muy puntuales: lo laboral, lo financiero y lo impositivo. Son pequeñas medidas que en sumatoria van a permitir este tránsito difícil. Pero, indudablemente, con el Gobierno venimos trabajando sin éxito, por cierto, en la reforma estructural que tendríamos que haber hecho para las pymes.

¿Qué pasó?

Hemos tenido una etapa inicial buena con el Gobierno, cuando se aprobó la primera ley pyme, que sirvió. Tenía que venir la segunda etapa, la veníamos trabajando con el Gobierno y por diferentes causas, por los problemas económicos y la falta de visión política, el Gobierno no llevó adelante estas transformaciones medulares que necesitamos en Argentina. Ahora el pedido de emergencia es para poder transitar esta etapa que es un momento muy difícil y muy complejo. Es para sostener a las pymes y que no sigan produciéndose cierres, porque las pymes en Argentina tenemos un trabajo importante que es el factor económico. Las empresas se crean para solventar y desarrollar a la Argentina y sostener una actividad económica, pero tenemos una responsabilidad social muy importante, más del 60% del empleo formal en Argentina lo dan las pymes.

Con respecto al bono...?

Con respecto al bono, en realidad quiero aclarar que no es un bono. El Gobierno inicialmente planteó la posibilidad de sacar un bono y esto no es un bono. Nosotros terminamos de discutir ayer (por el lunes) la posibilidad de llevarlo adelante, el Gobierno va a sacar un decreto, y nosotros con los gremios vamos a coordinar de qué forma lo vamos a llevar adelante. Esto va a ser una reestructuración salarial, que es no remunerativa y que va a ser a cuenta de paritarias. No es un bono y no tiene la finalidad que tuvo el anterior, que claramente cuando se impuso fue un fracaso, no alcanzó a pagarlo el 50% de las pymes. Entonces, esto tiene que ver con una reestructuración salarial y esto va a estar a cuenta de la discusión paritaria que tenemos que reabrirla en enero del próximo año.

El consumo volvió a caer en agosto. ¿Cómo hacen las pymes para sobrevivir?

El tema es que venimos hace muchos meses de caída. Las pymes estamos haciendo eso, subsistiendo. Este sistema, lamentablemente, dejó muchas pymes heridas, otras están fuera de esquema y lo que estamos tratando de hacer es tomar medidas urgentes y paliativas para tener posibilidad de discutir los problemas de fondo que tenemos con respecto a las pymes.