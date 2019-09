Adoptaron a una nena de seis años, pero la abandonaron porque tenía 22 y quiso matarlos

La realidad supera la ficción, y un matrimonio en Estados Unidos parece haberlo comprobado. Al igual que en la película 'La Huérfana' (2009), esta pareja decidió adoptar a una niña nacida en Ucrania y que aparentemente tenía 6 años. Sin embargo, luego descubrieron que en realidad tenía 22 y que, además, quería matarlos. Ahora, enfrentan cargos por abandono. Kristine Barnett, de 45 años, y su exesposo Michael Barnett, de 43 años, son padres de tres hijos biológicos y decidieron en 2010 agrandar la familia y adoptar uno más. Es por eso que llegaron hasta Ucrania y conocieron a Natalia Grace, aparentemente de 6 años. Durante la convivencia familiar descubrieron no sólo que no tenía la edad que decía, sino que intentó atacarlos en reiteradas oportunidades. Así estuvieron 3 años hasta que decidieron dejar a la chica en un departamento en Lafayette, Indiana y se mudaron a Canadá para no tener más contacto con ella. Por eso, ahora enfrentan una denuncia por abandono. La madre adoptiva brindó una entrevista para contar su versión de los hechos, y se defendió: "Los medios me están pintando como una abusadora de niños, pero aquí no hay niños. Natalia era una mujer. Ella tenía períodos, tenía dientes de adultos. Nunca creció ni una pulgada, lo que sucedería incluso con un niño con enanismo”, aseguró en declaraciones a DailyMail.

A su vez, relató que adoptó a Natalia en 2010 y que supuestamente tenía “seis años” e insistió en que ella la trataba como si fuera su hija biológica. Asimismo, señaló que no dudó en aceptar a la nueva integrante de su familia a pesar de saber que tenía un trastorno del crecimiento óseo llamado displasia espondiloepimetafisaria, que causa baja estatura, anomalías esqueléticas y problemas de visión.

Descubrir el engaño. En ese sentido, Kristine detalló que comenzó a sospechar de la chica por algunas situaciones cotidianas: "Estaba dándole un baño y noté que tenía el vello púbico completo. Estaba tan conmocionada. Me acababan de decir que tenía seis años y era muy evidente que no lo era”, precisó. Y recordó que el día que se la dieron en adopción, Natalia estaba extremadamente nerviosa y que se le notaba que iba a necesitar mucho apoyo y atención. La mujer agregó al mismo tiempo que todos los médicos a los llevó a la joven confirmaron que sufría una enfermedad psicológica grave diagnosticada solo en adultos.

Demanda. Las autoridades presentaron el 11 de septiembre una denuncia contra los ahora exesposos, y argumentan que Natalia tuvo que valerse por sí misma durante tres años a pesar de tener una forma rara de enanismo y de sus dificultades para caminar. Ante esto, Kristine se defiende y manifiesta que las verdaderas víctimas de esta historia es ella y su familia, quienes fueron aterrorizados durante años por la misteriosa impostora que amenazó con apuñalarlos mientras dormían, y hasta la empujó a ella hacia una cerca eléctrica y le vertió veneno en su café.

También en la ficción

El caso es muy similar a la historia de ficción del film La Huérfana, donde una pareja adopta a una nena que les parece adorable pero luego descubren que en realidad tiene 33 años y es una sociópata adulta que se hace pasar por niña debido a que es enana.

(Fuente www.perfil.com).