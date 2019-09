El representante de Ibrahimovic desmintió haberlo ofrecido a Boca

Los rumores de una posible llegada de Zlatan Ibrahimovic a Boca duraron apenas unas horas, luego de que su representante negara esa posibilidad.

A través de su cuenta de Twitter, el agente Mino Raiola escribió: "Nunca le he ofrecido Ibrahimovic a Boca Juniors ni a nadie más. Total #fakenews".

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews