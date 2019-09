Asentados piden que se escuchen sus reclamos

Un grupo de familias asentadas en el barrio Palermo II son acusadas por sus pares. Aseguran que solo buscan beneficios para los que apoyaron sus modos de manifestarse, que van desde coserse la boca hasta amenazar con prenderse fuego.

"Somos cerca de 100 familias y pedimos terrenos, los queremos pagar, dijo entre dientes una mujer que, junto a otro hombre, decidieron coserse la boca a modo de protesta en las puertas del Grand Bourg.

Otro grupo de asentados aseguran que son más las familias en esta situación. "Nosotros somos 300 familias, con ellos llegamos a ser 400", aseguró Rodrigo Véliz, un joven de 24 años, asentado con su mujer y con su hijo de dos años.

El asentamiento del barrio Palermo II se mantiene hace tres meses. Los vecinos aseguran que comenzaron siendo 700 familias. En un principio intentaron asentarse en terrenos de la comunidad Lule y hubo un desalojo que terminó con vecinos y policías heridos.

Actualmente quedaron algunas carpas de pie sobre la vereda de una cancha de básquet. Aseguran que es viable asentarse en terrenos fiscales en inmediaciones de las tierras Lules. Hace unos días un grupo se manifestó y tomó medidas extremas.

"Hubo un desacuerdo y un grupo se abrió. No nos parece llegar a esos extremos. El apoyo lo tendrán siempre si hay que ir a cortar calle o reclamar. Ellos dicen que solo ellos están asentados y ya se reunieron con el IPV, que les recibió las carpetas. Queremos que no nos dejen de lado, comenzamos todos juntos", se quejó Rodrigo. "Es injusto que tengamos que prendernos fuego para conseguir una solución. Si nos dicen: vayan y péguense un tiro frente a la Casa de Gobierno para que les dén una solución ¿Lo vamos a hacer? Es injusto", agregó.

Un grupo de mujeres apoyó los dichos de su vecino. "Estamos dispuestos a quedarnos aquí, pero por las buenas ¿Qué ganamos con prendernos fuego? Yo no me quiero ir a coser la boca. A nuestros hijos no les gusta ver que nos estamos por matar", aseguro Ana Burgos, de 21 años, delante de su hija de 4 años.