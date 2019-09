Alberto Fernández sobre Mauricio Macri: “Todos los días puede hacer las cosas peor de lo que las ha hecho”

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, disparó en duros términos contra Mauricio Macri y advirtió que dejará una economía paralizada.

“Macri todos los días puede hacer las cosas peor de lo que las ha hecho porque su incapacidad de gestión es increíble. No me sorprende que haga algo peor de lo que viene haciendo”, sentenció Fernández.Además, en declaraciones a Radio 10, el ex jefe de Gabinete kirchnerista sostuvo que el Gobierno dejará “una economía paralizada, con 40% de pobreza y 10% de indigencia”, y al ser consultado sobre la deuda contraída con el FMI reiteró que está dispuesto a afrontar una negociación con los acreedores.

“He hablado con los acreedores y me di cuenta que la posibilidad de negociación existe. Macri tomó mucha plata prestada que debía pagar en poco tiempo. La condición para poder pagar es que crezcamos y podamos exportar”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que “en las actuales condiciones la Argentina no puede pagar la deuda”, y agregó que para poder hacerlo, es necesario “crecer y exportar”.

“En 2015 era impensable que Argentina iba a tener la deuda que tiene hoy. Hace dos años era impensable que en un año y medio íbamos a contraer USD 57 mil millones de deuda con el FMI. Esta realidad da pesar, dolor, malestar”, aseveró.

Por último, advirtió que el Fondo “no puede pedir más ajuste” y remarcó que “Macri se va a ir dejando casi 40 puntos de pobreza, 10 de indigencia y una economía paralizada con agujeros fiscales por todos lados”.

“Tenemos que restablecer los salarios y las jubilaciones para que la gente vuelva a consumir, porque el 70% de lo que consumimos los argentinos lo producen argentinos. Si bajamos el consumo se crean los cinco millones de pobres que creó Macri”, agregó.