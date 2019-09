Movilización mundial por el clima: la Argentina, entre los más de 160 países que participan

Los jóvenes de todo el mundo ocuparán las calles y exigirán a sus gobernantes acciones concretas e inmediatas para frenar los devastadores efectos de la crisis climática y de especies que sufre nuestro planeta.

En la Argentina habrá más de 30 focos de concentración en todas las provincias y la marcha principal se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, desde Plaza de Mayo hacia el Congreso Nacional. El encuentro comenzará a las 15hs y culminará con una concentración en Yrigoyen y Entre Ríos a las 17hs. Minutos más tarde se dará inicio al acto oficial que contará con la palabra de representantes de la comunidad científica, pueblos originarios, trabajadores y estudiantes. El cierre, estipulado para las 18hs, estará a cargo de las organizaciones Alianza por el Clima, Jóvenes por el Clima Argentina y Fridays for Future.



Sobre los objetivos específicos de la marcha, Máximo Mazzocco (29), fundador de Ecohouse y miembro de Alianza por el Clima, explicó que "hay que exigir a los políticos, no importa el partido, que apliquen políticas de Estado que trasciendan los personalismos y se traduzcan en accionar". Y agregó: "Estamos ante una emergencia de crisis climática y ecológica. Es hora de actuar. Los jóvenes ya marcamos el mundo que queremos tener".

La cara visible y el emblema detrás de la marcha fue la joven activista sueca Greta Thunberg, de 16 años que este lunes desafió a los líderes mundiales en la apertura de la Cumbre del Clima en las Naciones Unidas: "Si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada. Nos están fallando. Los ojos de las futuras generaciones están sobre ustedes. Nunca los perdonaremos".

