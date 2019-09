Jubilación por tareas insalubres

Rubén Pérez (Metán): tengo 63 años y estoy sin trabajo. Aunque tengo algo más de 30 años de servicios, aún no puedo jubilarme por la edad. De joven, durante 9 años trabajé en tareas de recolección de residuos en Metán. Me dijeron que es insalubre.

Buen día Rubén. Si bien es cierto que para acceder a la jubilación ordinaria se requieren 65 años de edad y 30 años de servicios con aportes en tareas comunes, en los casos de servicios diferenciales los extremos legales son otros. Aquellas tareas insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro disminuyen el requisito de edad de jubilación y años de servicio. Las tareas de recolección de residuos que Ud. desempeñaba tienen carácter diferencial por una resolución de la Dirección de Trabajo de Salta que declaró el basural, cementerio, matadero y algunos talleres de la Municipalidad de Metán como ambientes laborales insalubres. Los trabajadores de esos sectores pueden jubilarse a los 60 años de edad, siempre que acrediten 30 años de servicios en dichas tareas. En su caso, como trabajó 9 años, se hace un prorrateo con el resto de sus servicios comunes y de ahí surge que ya estaría en condiciones de iniciar sus trámites jubilatorios.

Rita Andrade (Gral. Gemes): me jubilé y me asignaron un banco que me resulta incómodo. ¿Puedo cambiarme?

Buen día Rita. Puede pedir el cambio a cualquiera de las entidades bancarias habilitadas por Anses para efectuar los pagos. Una alternativa es hacerlo a través de internet en www.anses.gob.ar, sección "Mi ANSES" (necesitará clave de la seguridad social "nivel 3", es decir, habilitada presencialmente en una oficina de Anses), o bien en una oficina del organismo donde deberá presentar el Formulario PS 6.37 - Solicitud cambio agente pagador. El trámite no es inmediato sino que demora entre 30 y 60 días. Si lo hace durante octubre, en diciembre podrá cobrar en el banco que eligió.

Adriana Cabana (Capital): trabajo como enfermera en terapia intensiva. ¿Cómo es el régimen de jubilación?

Buen día Adriana. La Ley N§ 24.004, en su artículo 24§, establece que "para resguardo de la salud física o psíquica se establecen especiales regímenes de reducción horaria, licencias, jubilación, condiciones de trabajo y/o provisión de elementos de protección, considéranse insalubres las siguientes tareas de la enfermería: a) Las que se realizan en unidades de cuidados intensivos. Por ser un régimen diferencial las condiciones de acceso a la jubilación son otras y podría jubilarse a los 52 años de edad, siempre que reúna 30 años de servicios en esa tarea diferencial.