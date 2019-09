Trabajadores se organizan como cooperativa y volverán a producir las "mielcitas"

Nunca bajaron los brazos y su constancia tuvo premio. Tras quedar en la calle en julio de este año, los trabajadores de Suschen, que elabora las populares "Mielcitas" volverán a producir tras organizarse como cooperativa.

La empresa de golosinas abrió en 1976 y, con más de cien empleados, en su mayoría mujeres, se convirtió en un emblema nacional. Pero Suschen,no producía desde comienzos de julio y, sin pagar los sueldos ni los aguinaldos, su dueño, Roberto Duhalde, desapareció con la última recaudación.

Al comienzo, las empleadas montaron guardia para evitar que desmantelaran la fábrica, y en ese encontrarse también hallaron una salida: conformarse como cooperativa y volver al ruedo.

“Quedamos 88, 66 mujeres y 22 hombres, de los 101 trabajadores que éramos”, explica Silvia Salas, una de las trabajadoras, devenida en presidenta de la Comisión Directiva de la cooperativa, en diálogo con Canal Abierto.

Y continúa: “Vino a hablar con nosotros el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, nos explicó lo que era una cooperativa. Y, como estábamos a la deriva de no saber qué camino seguir, elegimos el camino de seguir por ahí. Ningún trabajador se imagina en algo así. Nosotros no buscamos ser cooperativa, a nosotros nos llevaron a ser una cooperativa, porque lamentablemente quedamos en la calle y no tuvimos otro camino”.