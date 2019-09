Central Norte en busca del batacazo en Santiago

Central Norte, con la ilusión de volver a la victoria afronta hoy, desde las 18, una nueva misión que, a priori, parece imposible porque enfrenta a Güemes en Santiago del Estero, por la quinta fecha del Torneo Federal A.

El cuervo tiene al alcance de sus manos la oportunidad de derrocar a uno de los punteros de la Zona A, en caso de ganar y tomar el envió anímico que está haciendo falta.

Claro, no será nada fácil alcanzar su propósito, ya que enfrentará a un rival sumamente complicado que hace valer su localía.

Ezequiel Medrán, técnico azabache, cambiará la estrategia e implementará tres variantes en el equipo, con respecto al último que igualó de local con Las Parejas (1-1).

Las dos primera modificaciones serán obligadas, la lesión de Federico Rodríguez en defensa, la dará la oportunidad de Joel Jiménez de formar parte del once titular, mientras que en ofensiva, Ronaldo Martínez suplirá la sensible baja de Gonzalo Ríos (desgarrado).

El último retoque que tiene pensado el DT de Central Norte y el cual será táctico, estará en el medio campo, Matías Iglesias ingresará en cuenta de Joaquín Iturrieta.

Iglesias pasó de quedar relegado la fecha pasada, a ganarse, nuevamente, la confianza de Medrán y volver a formar parte del equipo.

El mediocampista cuervo, que arrancó el torneo como titular y luego perdió el puesto con Iturrieta, tendrá una nueva chance de mostrar que está a la altura de las exigencias.

En el club de barrio norte, sin subestimar a un complicado oponente como Güemes, son muy optimistas que podrán traer a casa un buen resultado, porque los dirigidos por Ezequiel Medrán demostraron que pueden superar obstáculos que parecen imposibles.

Un claro ejemplo fue la historia victoria que logró en Formosa, al derrotar a San Martín por 2 a 1.

Central Norte, en una versión renovada por lesiones, intentará revertir la pálida imagen que dejó al domingo pasado en el Martearena, donde igualó 1 a 1, para sumar una nueva victoria en Santiago del Estero frente a Güemes, uno de los líderes de la zona A.



Los equipos:

GÜEMES C. NORTE

J. Mendonca M. Pegini

N. Monje P. Figueroa

A. Giménez P. Krupoviesa

G. Barón G. Cosaro

L. Wagner J. Jiménez

C. Montiglio F. Piergiacomi

M. Juárez O. Young

P. López M. Iglesias

R. Zelaya E. Rivas

D. Romero R. Martínez

C. Vega F. Reyes

DT: P. Martel DT: E. Medrán

Estadio: Jiya Miranda

Árbitro: César Ceballos

Hora de inicio: 18