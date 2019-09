El Gobierno propone límites a inmobiliarias en alquileres

El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para la sanción de una ley que regule los contratos de alquiler de vivienda única, que permitirá un ajuste definido por el Banco Central.

El proyecto está sobre el escritorio del presidente Mauricio Macri a la espera de su firma, para luego ser llevado al Congreso, donde no sería tratado antes de las elecciones del 27 de octubre.

Fuentes legislativas del oficialismo indicaron que la iniciativa podría ser debatida durante noviembre o directamente ya el año que viene, dado que en ese mismo mes y diciembre se debatirá el Presupuesto 2020.

En noviembre de 2016 un proyecto de ley para regular los alquileres tuvo media sanción en el Senado, pero luego se trabó en la Cámara de Diputados donde no hubo consenso político para avanzar.

Ese proyecto -muy criticado por las grandes inmobiliarias- ponía límites a las comisiones y a los reajustes que cobran las inmobiliarias en los alquileres, que deberían ser anuales, y extendía a tres años el plazo mínimo de los contratos.

Esa iniciativa había sido redactada por la senadora rionegrina del Frente para la Victoria (FPV) Silvina García Larraburu para regular el mercado de alquileres y fue votado por unanimidad por la Cámara alta.

Ahora, la iniciativa elaborada por la gestión Macri establece que en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales.

Para contratos de menos de 650 Uvas (unos 26.747 pesos a valor de hoy), solo se podrán realizar ajustes utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Respecto de los honorarios, el proyecto dice que "no puede ser a cargo del inquilino el pago de honorarios por la intermediación de un corredor inmobiliario, gastos de publicación, certificación de firmas y cualquier otro en el que incurriere el intermediario a efectos de perfeccionar o renovar un contrato".

Puntos sobresalientes

Los siguientes son los puntos sobresalientes sobre el proyecto de ley de alquileres:

Ajustes: en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales.

Honorarios: no puede ser a cargo del inquilino el pago de honorarios por la intermediación de un corredor inmobiliario, gastos de publicación, certificación de firmas y otro en el que incurriere el intermediario a efectos de perfeccionar o renovar un contrato.

Plazo: dos años, en locaciones habitacionales, llegado el día de vencimiento del contrato, la locación se prorrogará obligatoriamente un año, salvo notificación fehaciente del locador o el locatario manifestando su intención de no renovar.

Garantías: el locatario propondrá al menos dos opciones, el locador deberá aceptar Garantía real, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario.

Registración de contratos: deberán ser declarados por ante AFIP en la forma y con los alcances que dicho Organismo disponga. Cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, el Juez deberá informar a la AFIP sobre la existencia del contrato. Cualquiera de las partes podrá informar la existencia de dicho contrato.

Resolución anticipada del contrato: en las locaciones habitacionales prorrogadas, no corresponderá el pago de indemnización alguna si es que se hace con anticipación.

Reparaciones y expensas: el locador afrontará los gastos por deterioro. Solo estarán a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales.

Inquilinos rechazan el proyecto nacional

Nire Roldán, referente de la Concejalía Popular de Rosario y representante del movimiento nacional de inquilinos, afirmó en los últimos días que el proyecto para una nueva Ley de Alquileres que impulsará el Gobierno es una “nueva mentira” antes de las elecciones.

“Mauricio Macri dijo dos veces (en su mandato) que iba a hacer una ley nacional de alquileres. Nos mintió. Y ahora sobre el final, cuando ya no tiene ni cuerda, dice que va a hacer una ley nacional de alquileres sin tener consenso en el Congreso para sacar absolutamente nada. Es otro globo más”, manifestó.

El representante de las organizaciones de inquilinos afirmó que hay entre 7 y 8 millones de personas que alquilan en la Argentina y consideró que esa es la razón por la que ahora la administración Macri decidió prometer una nueva ley para regular el mercado.

“Los inquilinos queremos una nueva ley nacional de alquileres teniendo en cuenta que en la Argentina hay un severo problema con la dinámica de la problemática del alquiler”, sostuvo, y marcó las diferencias conceptuales que tienen las organizaciones con el oficialismo.

Señaló que el secretario de Vivienda, Iván Kerr, y el diputado oficialista Daniel Lipovetzky tienen una lógica de pensamiento que va en contra de los derechos de los inquilinos.

Para ellos, dijo Roldán, el principal objetivo de cualquier iniciativa debería ser proteger la rentabilidad en dólares de los propietarios de los inmuebles, al margen de que estos puedan conservar su capital porque el mercado está dolarizado.

“El inquilino no llega a fin de mes, paga cánones de alquiler, más del 50% de su salario es destinado al abono del alquiler, no tiene garantías propietarias al renovar un contrato, le cobran entre 40 mil y 50 mil pesos de comisiones, la duración del contrato es corta”, sostuvo el dirigente.