Gales reafirmó su rol de favorito al vencer a Australia

Gales confirmó sus ambiciones en la Copa del Mundo de rugby ayer al colocarse al frente del grupo D a costa de Australia, a la que superó 29 a 25 en Tokio gracias sobre todo a un fabuloso primer tiempo.

Excelente en el primer periodo (23-8) aunque más débil en el segundo, el quince galés, que venía de derrotar a Georgia (43- 14) el lunes, dio un paso de gigante a los cuartos de final a través de la primera posición del grupo, lo que le aseguraría enfrentarse al 2º del grupo C (Inglaterra, Francia o Argentina).

Los Wallabies, que vencieron a Fiji (39-21) en su debut en el Mundial, deberán derrotar a Uruguay y Georgia y esperar a lo que haga Gales si quieren ser primeros.

El duelo recordó al Argentina-Francia (21-23) del 21 de septiembre, donde cada equipo fue mejor en una parte del encuentro. Dominadores antes del paso por vestuarios, los galeses vieron cómo se erosionaba su confianza al mismo tiempo que su ventaja.

Casi alcanzados en el marcador, los galeses no entraron en pánico. Candidatos a una primera final como regalo de despedida a su seleccionador, Warren Gatland, en el puesto desde 2007, conservan aspectos del juego que les llevaron al Grand Slam en el Torneo Seis Naciones de este año: una defensa muy agresiva y limpia -solo dos penales concedidos en la primera mitad- y un preciso juego de pies.

Impotentes ante la defensa bien colocada de los galeses, excepto cuando Adam Ashley-Cooper logró un try a pase de Bernard Foley, los australianos despertaron en el segundo periodo con el cambio de su apertura, Foley, por Matt Toomua en el minuto 45.

La entrada de Matt Toomua cambió la cara del partido. David Pocock asistió a Dane Haylett-Petty para que consiguiera un try (46), que fue seguido por otro de Hooper (61). Los tries y un penal de Toomua (67) colocaron a los Wallabies a un solo punto (26-25), pero ya no pudieron sumar más y la remontada no pudo culminarse.

Derrota de Los Teros

Esta vez el seleccionado uruguayo de rugby le tocó probar el gusto de la derrota. Ayer perdieron 33 a 7 frente a Georgia en un partido por el grupo C que se jugó en Kumagaya.

Los Teros debutaron en el Mundial venciendo a Fiji por 30 a 27, en lo que hasta ahora es su triunfo más importante en la historia de los mundiales. Uruguay volverá a jugar el 5 de octubre frente a Australia.