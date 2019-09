Martín de los Ríos: “Dos períodos para cualquier político es lo correcto y es lo mejor”

Martín de los Ríos es precandidato a diputado provincial por el frente Juntos por Salta y este año busca renovar su banca en la legislatura. A una semana de las PASO, el candidato volvió a expresar un fuerte apoyo a Mauricio Macri y también habló de la necesidad de reformar la Constitución Provincial.

A una semana de las PASO, ¿cómo viene la campaña?

Dejando el cuero en la cancha, diríamos en el campo, haciendo todo lo humanamente posible desde nuestra participación. Tenemos una relación de cercanía con la gente que siempre ha sido un lema, una forma nuestra de hacer política, en las buenas y en las malas. En las malas, donde en el último tiempo los resultados económicos no fueron los que hubiéramos querido, pero siempre tocando el timbre, conversando y tratando de explicar a la gente. Intentando cubrir todas las demandas de la gente porque nuestra única razón de ser en la política es solucionarles sus problemas.

Lo quiero llevar al plano nacional, Mauricio Macri empezó su campaña #SiSePuede. ¿También piensa que se puede dar vuelta la elección en octubre?

Absolutamente, estamos convencidos. Nosotros respetamos el mensaje de las urnas que ha sido contundente el 11 de agosto y que ha dejado un mensaje de un montón de hermanos nuestros que en el 2015 nos acompañaron y en este 2019 dijeron no puedo más. Hay tantas cosas que fueron un cambio a favor, un cambio hacia adelante que creemos que en este tiempo que tenemos de campaña y de corregir estos desaciertos, la gente nos va acompañar. Estoy convencido de que vamos al balotaje y que Mauricio va a hacer reelecto.

Busca renovar su banca en la Cámara de Diputados, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión?

Desde mi primera participación política que fue en el año 2015, yo siempre he planteado que, y de hecho lo vamos a hacer carne con un proyecto que intentaremos para reformar la Constitución el año que viene, que dos períodos para cualquier político es lo correcto y es lo mejor. ¿Por qué dos y no uno solo? Porque quienes venimos de la actividad privada, tenemos que aprender a convivir con ese entramado mundo de la política que no es igual al de cualquier trabajador que no participó de la actividad política. Hay un montón de mañas, muchas de ellas contaminadas que debemos corregir y la verdad, lo confieso, uno se come muchos amagues en el primer período y quizás no podés transmitir todo el potencial que tenés para servirle a la gente. Todo ese aprendizaje se explota mejor en un segundo período. Los dos períodos lo hemos planteado desde que nos involucramos a fines del 2014 cuando formalizamos el partido de Macri acá en Salta.

Siempre le da un fuerte apoyo a Mauricio Macri...

Absolutamente, nosotros somos paridos por esa fuerza política. Hemos compartido ese espacio político, de hecho, el entusiasmo de involucrarnos surgió a partir del proyecto de Cambiemos, del proyecto que lideraba Mauricio. Mi pertenencia a este espacio político es por convicción, es por los valores que representa, jamás me verán traicionar esa convicción, traicionar esos valores que representa este espacio y mucho menos saltar el cerco, el borocotismo que está tan de moda en la política.

De acceder a su segundo mandato, ¿qué propuestas llevaría?

Estamos trabajando en distintas áreas. Una institucional, que tiene que ver con la reforma constitucional que vamos a plantear. Hemos hecho nuestro el proyecto que en el 2011 presentó Gustavo Sáenz siendo senador. Tiene esa matriz y creemos que el momento para reformar y para mejorar nuestra Carta Magna es en un año no electoral, que no sea la Constitución el trofeo de una elección. En materia de producción, sé las dificultades que tiene cualquier privado para progresar. Creo que tenemos que bajar impuestos, así va a mejorar la recaudación, eso la clase política no lo entiende. Bajando impuestos, la recaudación mejora porque la gente hace más cosas y tributa en los impuestos que se coparticipan.