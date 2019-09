El Gobierno mide el nivel de consenso en el Congreso antes de definir si envía el proyecto para reperfilar la deuda

El proyecto de ley para "reperfilar" la deuda pública local quedó sujeto a los resultados que el oficialismo logre esta semana en la negociación con los referentes de la oposición y en el Gobierno no hay un plazo definido para enviarlo al Congreso.

La decisión de postergar dos veces el envío del proyecto y también la concurrencia del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa obedeció a que el oficialismo todavía no tiene un panorama certero sobre si tendrá o no los votos para avanzar.

Por esa razón el Gobierno eliminó finalmente cualquier tipo de plazo para girar al Parlamento la iniciativa que propone extender los vencimientos de la deuda emitida en pesos y decidió concentrarse en buscar un acuerdo lo suficientemente robusto con la oposición, según confirmaron a NA fuentes oficiales.

La negociación central está en manos del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien está conversando con los jefes de bloque del Senado y de la Cámara de Diputados y mantiene además un canal de diálogo complementario con los gobernadores.

En menor medida, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, hacen lo propio mientras coordinan con el Ministerio de Hacienda.

Fuentes parlamentarias del oficialismo indicaron a Noticias Argentinas que en el transcurso de esta semana evaluarán el nivel de acuerdo con las bancadas opositoras para determinar si es posible que la iniciativa sea aprobada por el Congreso, donde Cambiemos no tiene mayoría propia.

En este sentido, señalaron que para el fin de semana podrían tener un panorama completo sobre el consenso existente en torno al proyecto.

Mientras tanto, la actividad del Congreso se mantiene al mínimo, a la espera de que el Poder Ejecutivo decida si envía o no el proyecto, dado que entre los legisladores hay dudas sobre la conveniencia de que la medida dependa de la aprobación de una ley.

Tanto en el oficialismo como en la oposición hay voces que advierten que la extensión de los plazos de vencimiento de la deuda local no requiere exclusivamente de una decisión del Congreso y puede llevarse a cabo por decreto.

En el Poder Ejecutivo evitan referirse a esta posibilidad y ante una consulta de NA ratificaron que intentarán agotar primero la vía parlamentaria para tratar de solucionar el problema de la deuda local.