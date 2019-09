Voces a favor y en contra de la llegada del Diez a Gimnasia LP

La posible llegada de Diego Maradona al banco del lobo despierta admiración y antipatía. Así lo expresaron personajes del fútbol.

Eduardo “Chacho” Coudet, DT de Racing Club, habló sobre el desembarco de Maradona a Gimnasia LP. En la sexta fecha, la academia visitará a Gimnasia en lo que puede ser el debut en el banco tripero del “Diez”.

“Me gustaría ver a Diego dirigiendo, si él tiene ganas. Es un tipo importante para el fútbol argentino y le va a venir bien”, expresó Chacho.

Por su parte, Pedro Troglio, exjugador y exDT de Gimnasia, le envió un mensaje a Diego en las redes sociales pidiéndole que tome el mando del lobo.

“Tu energía lo puede todo. No lo dudes”, posteó Troglio, horas después de que el propio Maradona les enviara un mensaje a todos los hinchas de Gimnasia, diciéndoles que “lleva en el corazón” al club.

Pedro Troglio adjuntó a su mensaje dos fotos junto a Diego Maradona.

Otro que se expresó sobre el posible arribo de Diego al lobo fue Nacho González, a quien tuvo como entrenador en Racing en 1995: “Su presencia puede absorver la presión del descenso”, comentó.

Por su parte, José Luis Chilavert se expresó en las redes sociales y atacó al médico personal y al ídolo argentino que se acerca a la dirección técnica de Gimnasia.

“Qué triste que los medios difundan estas imágenes en vez de proteger a su ídolo, y al lado el doctor que busca fama”, fue el primer dardo que escribió en Twitter y eliminó a los pocos minutos.

“Cuiden a su ídolo y al doctor le gusta más la cámara que el dulce de leche”, fue el segundo posteo que dejó en su cuenta para que todos los usuarios conozcan su postura sobre el presente de Maradona.

Por último, Mercedes Carlini, subcapitana del equipo femenino de fútbol del lobo, recordó la denuncia por violencia de género que supo pesar sobre el Diez y no descartó que el plantel se expida a nivel grupal si se confirma su incorporación al tripero.

“Maradona mostró muchas aristas a lo largo de su vida, hay que separar a Maradona como futbolista y como persona fuera de la cancha. Pero hay veces que no se puede separar que haya sido violento con su mujer, es una discusión grande, no hay que dejar pasar que haya ejercido violencia en su momento. No creo que tenga que juzgar, o estar habilitada para sacarlo de un lugar por eso, aunque no lo apruebe”, dejó sentada su posición Mercedes Carlini.