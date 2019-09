Maradona será técnico de Gimnasia

Diego es Diego. Y cuando grabó el video para demostrar que está bien de salud, ya se puso la camiseta de Gimnasia. Esa fue la primera gran señal de que su desembarco como entrenador del club platense sería un hecho. “En un 93% está cerrado”, diría horas después Matías Morla, el abogado del astro. Así, lo más probable es que en la mañana de este jueves se terminen de firmar los papeles y el Diez sea presentado en breve como el DT que reemplazará al Indio Ortiz.

La cumbre que unió todavía más a las partes fue en la tarde de este miércoles, en la casa que Maradona habita en Bella Vista. Estuvieron Cristian Bragarnik y el Bocha Valeri, nexos entre el Diez y la CD del Lobo, y Morla. Charlaron un rato entre ellos y luego hubo una comunicación por Face Time con Gabriel Pellegrino, el presidente del Lobo. Allí Diego planteó sus preferencias y la primera fue pedir a Gabriel Batistuta como ayudante de campo (decidió bajarse), aunque también salió la chance de que lo secunde el Gallego Méndez.

“No vengo a fundir al club, lo que ustedes me puedan pagar esta bien”, le dijo, también, Maradona al presidente. “Me interesa la propuesta por el cariño que me brindaron desde un equipo grande que está pasando un mal momento”, agregó el DT. Y profundizó: “La plata no es una prioridad en mi vida, porque la verdad es que no me hace falta”. Así, el tema económico quedó zanjado en cinco minutos.

Maradona sí profundizó en cuestiones del día a día, más allá de pedir por un ayudante de campo de su simpatía. Le dijo a Pellegrino que pretende desarrollar un trabajo a fondo en Inferiores e indagó cómo viene el club en ese aspecto. Al recibir una respuesta no tan buena, sentenció: “Bueno ahí tenemos un problema más grave que el descenso. El patrimonio de un club está en las Inferiores, y si Gimnasia anda flojo y no sacó muchos pibes, se complica. Hay que trabajar sobre eso y estoy dispuesto a hacer una donación para ayudar al club”.

Durante la charla con el presidente del Lobo, Diego también se metió en política. “Le vamos a dedicar el primer triunfo a Ofelia, la mamá de mi presidenta (en referencia a Cristina Fernández). Y también agradeció por el amor que recibió de los hinchas a través de las redes sociales. Después se tocó un tema un poco más espinoso, ya que los fanas no quieren salir del Bosque y la CD pensaba mudarse al Estadio Unico para recaudar más. “De ninguna manera”, dijo Diego. “La cancha de Gimnasia tiene que ser un fuerte para los rivales. Tenemos que jugar todos en el Bosque, los hinchas con su aliento y los jugadores poniendo huevos”. De esta manera, con Diego entrenador estaría descartada la posibilidad de salir del estadio.

En cuanto al día a día, Diego irá a los entrenamientos dos o tres veces por semana, seguirá viviendo en Bella Vista y no se mudaría a La Plata. Obviamente manejará todo y tomará las decisiones deportivas siempre. Habrá que ver entonces si con el Gallego Méndez, ya que Bati se bajó por problemas de salud. Lo concreto es que Diego ya es un hombre Lobo, aunque falte la firma.

FUENTE: PABLO PISANI - DIARIO OLE