Bancos y consultoras esperan inflación de 55% para 2019

Los bancos y consultoras de la city ajustaron sus expectativas a la crisis: ahora esperan en promedio una inflación de 4,4% para agosto, un nuevo salto brusco de 5,9% en septiembre y un 2019 que cerrará 54,9%, récord histórico desde la salida de la híper. Ni un solo consultor dijo esperar que el IPC del año termine por debajo de los niveles del 2018. A los datos los publicó ayer el BCRA a partir del Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM). Pero eso no es todo, ya que también redujeron con fuerza sus previsiones para la actividad económica y esperan caídas de 2,6% y 1,2% en 2020, confirmando el escenario de tres bajas consecutivas.

Si el REM tiene una particularidad es que sus proyecciones suelen ser optimistas. Por caso, entre los consultados aparecen el Banco Ciudad y el Banco Provincia. Si sus respuestas de inflación esperadas son pequeñas, pueden bajar el promedio. Si bien el REM publicado ayer no muestra qué voto cada entidad, hubo cuatro votos que dijeron proyectar una por debajo de 3,5% para agosto. Idéntica cantidad dijo esperar 50% o menos para el año.

Varias consultoras privadas esperan que agosto esté por encima del promedio señalado por el REM. ACM sostuvo que el mes estuvo en 4,6%. Otras fueron más pesimistas: Allaria Ledesma midió 5%. Y LCG sostuvo que el mes habría cerrado en 5,9%. En el REM, la respuesta más alta para agosto fue una inflación de 6,4%. Nueve entidades dijeron esperar más de 5%. Otra de ellas, Elypsis, que tiene una medición de alta frecuencia muy seguida por el BCRA, publicará hoy su informe de precios de agosto, con una variación de 4,4%, idéntica a la del REM.

Mucha dispersión. Pero lo que aclaran los analistas es que esas diferencias no implican mala medición de alguna de ellas. Puede relacionarse con cuestiones metodológicas y tiene que ver con que algunas computen variaciones dentro de agosto y otras dentro de septiembre. Es decir, más allá de lo que vean en agosto, el bimestre debería cerrar en niveles similares.

La devaluación de agosto arrancó con un tercio del mes ya cursado. Por eso y por lo que pueda tardar en darse el traspaso a precios, los economistas proyectan que la suba de agosto, aunque muy fuerte, sea menor a la de septiembre. Aún así, agosto ya mostró fuertes incrementos en transables e incluso coberturas en los no transables, anticipándose a las subas que se vienen. Incluso los precios de los alimentos mostraron, en la última semana del mes pasado, que la quita del IVA vendedor en los comercios no alcanzó para evitar subas en los de consumo sensible y masivo (ver aparte).

Justamente, en lo que parecen coincidir consultoras y bancos (y dos universidades) es en que septiembre vendrá con un nuevo salto, incluso respecto al complicado agosto. El promedio del REM marcó 5,9%. Pero 18 respuestas consideraron que el mes estará por encima de ese nivel. La más alta de ellas sostuvo que será de 7,6%. Es decir: el mes de inflación más alta desde el shock de salida de la convertibilidad. El resto del año, para los analistas e investigadores de la city, terminará en niveles altísimos. Para octubre el promedio espera una inflación de 4,3% y para noviembre y diciembre dos de 3,6%.

Otras dos lecturas clave se leyeron en el REM: el mercado espera, en promedio, que el año cierre con un dólar a $68,80 y con un nivel de actividad cayendo 2,6%. Con ese número, la gestión Cambiemos terminará con una caída del producto acumulada de 4,6%. Al igual que en el caso de la inflación, ese promedio de 2,6% negativo guardaa dentro algunas proyecciones más complicadas. En realidad, más de diez de las entidades consultadas esperan que el PBI termine el año con una contracción peor al 3%.

Fuente: BAE Negocios