Cosmetólogas de Salta piden que se regule la actividad

Desde el Círculo de Cosmetólogas, Cosmiatras y Afines de Salta -personería jurídica 052/12- expresaron su preocupación por la falta de regulación de la actividad que desempeñan. Piden una ley que visualice su trabajo, que lo reglamente y que las reconozca como auxiliares de la salud.

La presidenta de esta entidad, Claudia Lezcano, contó a El Tribuno que hace unos años presentaron un proyecto con el diputado provincial Raúl Medina, que pasó por las comisiones de Salud y Educación de la Cámara legislativa, pero que no prosperó.

"Nosotros pedimos que se vuelva a incorporar el proyecto de ley, que nos tengan en cuenta y que nos regulen", expresó. Consideró que se las debe visibilizar como auxiliares de la salud, ya que trabajan con la piel y, por lo general, lo hacen con médicos dermatólogos. Explicó, que al no haber una regulación, se puede trabajar sin garantizar los cuidados mínimos.

La presidenta de la entidad mencionó que hay personas que ejercen la actividad tras hacer cursos de pocas semanas. "Al habilitarse un carnet que dice que sos cosmetóloga, podés comprar cualquier producto cosmetológico, cosmético o médico, siempre y cuando el laboratorio te lo venda".

Advirtió que lo mismo sucede con la aparatología. "Cualquiera puede comprar un aparato, aunque no sepa qué es la piel o lo que puede causar el utilizar determinados aparatos, porque no saben...".

Manifestó que, al contar con una regulación, podrán tener matrícula y un colegio que las contenga y controle a quienes ejercen esta actividad.

En la actualidad, el Círculo de Cosmetólogas, Cosmiatras y Afines de Salta tiene 30 personas como socias activas, aunque Lezcano estimó que en Salta hay más de 2 mil personas que se dedican a la estética. "Al no tener una ley, ellas trabajan y no necesitan hacerse socias de nada porque no hay nada que nos regule", lamentó.

Para formarse como cosmetólogo, en Salta hay cuatro escuelas con trayectoria, que dependen de laboratorios privados. Según dijo Lezcano, la capacitación dura entre seis meses y un año y la cuota es de unos 2 mil pesos mensuales.

La presidenta del círculo consideró importante que una institución pública ofreciera un programa de formación de al menos dos años para ejercer este oficio. "No hay nada que nos enseñe, como en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde hay hospitales o universidades".

Forman parte del círculo personas que hacen depilación, belleza de uñas, maquillaje y masajes con fines estéticos, entre otras. "Estamos en todos lados, pero no estamos visualizadas", cerró Lezcano.

Para contactarse con ellas, hay que buscar en Facebook "Círculo de Cosmetólogas, Cosmiatras y Afines de Salta P/J 052/12".