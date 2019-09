“Estas medidas de Nación te hacen recalcular”

¿Por qué la Provincia invirtió en letras del Tesoro?

Hay diez provincias que han ido tomando decisiones de preservar el valor de la moneda en un contexto complejo, en una Argentina compleja. No son inversiones nuevas, también en un marco en el que el Gobierno nacional también incentivaba estas operaciones no solo a lo privados sino a los gobiernos provinciales, y en definitiva a todo aquel que tuviese fondos líquidos. Hay un objetivo inicial de la Nación que es sacar los pesos de la calle, lo que algunos le llaman esterilizar la economía para sacar los fondos y que no se vayan al dólar.

¿Con esa inversión se pensaba pagar el aguinaldo de fin de año?

Según cómo van venciendo las obligaciones del Estado provincial están calzados los vencimientos de las letras. En este caso puntual se había planificado hace varios meses llegar a fin de año con los fondos del aguinaldo y algunos fondos en dólares necesarios para obligaciones que son las deudas contraídas en moneda extranjera. Entonces al anunciarse este reperfilamiento perjudicó no solo a Salta, sino a otras nueve provincias más. El monto nuestro para nosotros está alrededor de los 1.450 millones de pesos, que ni eso conforma totalmente el monto del aguinaldo que hay que pagar ni la totalidad de una cuota de fondos internacionales o en moneda extranjera que hay que pagar.

Si no hay ningún cambio de Nación con el reperfilamiento, ¿hay recursos para pagar el aguinaldo?

Primero, tras la conferencia de prensa del ministro Lacunza (Hernán, el ministro de Economía de la Nación) a las pocas horas nos juntamos con el gobernador para analizar el impacto de esto y la primera reacción fue la de realizar gestiones con el gobierno nacional, cuya resolución estaría avanzada, no te puedo decir puntualmente cuántos pasos son los avances porque en definitiva no lo sabemos, pero sí que el gobernador y los legisladores nacionales han estado gestionando. En el caso mío, con los ministros de otras provincias que tuve la posibilidad de hablar hemos realizado los reclamos a Nación, porque esto no es una consulta sobre lo que va a pasar. Yendo a lo que vos preguntabas, para nosotros no está en peligro el aguinaldo, porque en definitiva todavía faltan más de tres meses para pagarlo. El Gobierno sigue en marcha, esto es de todos los días, es decir hay una coparticipación nacional, están los ingresos provinciales, aunque sí hay una realidad que es que estamos en un contexto de una Argentina donde la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo también se ve reflejado en la recaudación, no solo provincial sino nacional. Venimos de un reclamo por los 1.200 millones de pesos que la Provincia pierde por la reducción del IVA y el impuesto a las ganancias, que son cosas que se van sumando y que sin dudas afectan a las finanzas de la Provincia. Esto no significa que una provincia se vaya a paralizar ni nada por el estilo. Uno no solo tiene que reclamar e intentar recuperar esos fondos, sino que también ir diagramando todos los días cómo el desenvolvimiento de los días posteriores pensando que puede haber dos escenarios.

¿Cómo se hace para trabajar con todos estos imprevistos de alto impacto económico?

Hay que tener en cuenta que el Estado provincial siempre garantizó el pago de los sueldos y de los aguinaldos, por eso fueron las medidas de inversión para tener una previsión de fondos, que también se dan en un contexto de inflación y de distintos acuerdos llevados a cabo en los últimos meses, como ser el paritario, en el que el gobernador estableció una cláusula gatillo teniendo de base los indicadores del Indec. Eso también tiene un impacto porque en este último mes hemos tenido una devaluación del 30%.

¿Y que pasa con las inversiones en obras públicas en este contexto?

Nosotros trabajamos, y en parte tiene que ver con el pedido con el que el gobernador me ofreció acompañarlo en este ministerio para que la Provincia se mantenga equilibrada, es el gran objetivo. Lo que va tener este año de novedoso es el cambio de gestión, entonces es llegar a esa transición con una provincia equilibrada, que se encuentra en marcha y eso significa que pague los sueldos, que pueda cumplir con los proveedores y con el pago de la obra pública en general, que mueve una gran masa de fondos que también es uno de los grandes dinamizadores de nuestra economía regional y local. Con lo cual hoy estamos cumpliendo con todo. Nosotros lo que no queremos es generar preocupación, porque el Estado va a tratar de cumplir con todos sus compromisos, si bien estas medidas de Nación te hacen recalcular.

Me imagino que ya habrá recibido llamados de intendentes preocupados también por la situación financiera de los municipios...

En términos generales, el pago o las transferencias hacia los municipios no se han resentido. En ese sentido no hay nada que no se haya cumplido. Obviamente, no me he juntado con todos, hace pocos días que estoy a cargo del Ministerio, pero con los que hablé tienen inquietudes sobre qué es lo que va a pasar con la economía y cómo viene la recaudación para ver cómo van a proyectar ellos y qué va a pasar con los salarios. Generalmente los municipios siguen la suerte del acuerdo paritario provincial y en términos generales lo que estamos intentando transmitir es llevarle a ellos la tranquilidad de que se cumple con las transferencias automáticas que corresponden.

¿Cómo están sobrellevando la deuda en dólares que tiene la Provincia con el encarecimiento de la moneda extranjera?

Lo que tiene que ver con el Fondo del Bicentenario, que es en dólares, vuelvo al comienzo de lo que dije, parte de las previsiones de haber realizado las inversiones que eran no solo para preservar el valor del dinero de los salteños sino que la decisión fue también hacerlo en la misma moneda en la que el vencimiento de la deuda opera, con lo cual parte de los fondos invertidos están en dólares y no se produciría esa diferencia de tener que comprar dólares para pagarlo. Los dólares ya están en los bancos. Y lo que tiene que ver con el Fondo de Reparación Histórica tiene garantía hidrocarburífera, con lo cual eso es un esquema que te diría es casi automático, porque se va juntando de los mismos ingresos provenientes de regalías que se van acumulando para las correspondientes cuotas, que son trimestrales. Eso se va cumpliendo en tiempo y forma, a pesar que también parte de todas estas medidas nacionales de los últimos días tienen algún impacto, como ser el congelamiento del precio de los combustibles, donde se le ha fijado un precio dólar exclusivo para empresas hidrocarburiferas. En el caso nuestro hoy tenemos más del 80% de nuestros ingresos por regalías gasíferas, con lo cual no vamos a tener un impacto muy alto derivado de las medidas nacionales, que básicamente ha sido fijar un dólar.