Menotti: "Me hace muy felíz ver a Diego" como DT

El director de Selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, Cesar Menotti, afirmó que lo hace "muy feliz ver a Diego" Maradona como Director Técnico y consideró que el nuevo conductor de Gimnasia de La Plata "ha hecho una experiencia importante" en ese rol durante en los últimos años.

Tras participar de un homenaje realizado en la Legislatura Porteña a los campeones mundiales juveniles de 1979, gesta deportiva que por estos días cumple 40 años, Menotti se mostró contento por el retorno de Diego al Fútbol Argentino.

"No tienen idea la felicidad que yo tengo. Es el lugar de él, dónde puede expresarse desde el conocimiento, no desde los medios", señaló en diálogo con la prensa acreditada en el Palacio Legislativo.

El ex director técnico campeón del mundo elogió a Maradona al afirmar que "además de un gran jugador, fue un gran solidario, con un gran entendimiento de que sólo no se puede en el fútbol, apostó siempre a los equipos".

"Hoy está preparado porque ya vivió todo lo que tenía que vivir. Hace muchísimo que no hablo con él, pero ha hecho experiencia importante. Ha dirigido", añadió.

Menotti dijo que Maradona "está mucho más preparado ahora que cuando comenzó a entrenar en la Argentina, cuando su vida tenía más dificultades", en referencia a sus primeras incursiones como técnico, a mediados de los 90.

"Había sido muy maltratado con la suspensión de dos años, que fue un acto de cobardía de las autoridades. Las adicciones se curan, no se castigan", concluyó.