“Los Indalos”, la lucha de la madre de un desaparecido

Aurora Sánchez Nadal siempre vuelve a Salta. Tiene una especie de paso sempiterno en la búsqueda de su hijo Iván Ruiz, uno de los guerrilleros de Movimiento Todos por la Patria (MTP) que protagonizó el denominado “copamiento a La Tablada”.

Ahora estará nuevamente en Salta porque proyectarán el documental “Los Indalos”, que inmortaliza esa búsqueda.

La invitación salió de la Red de Trabajadores de la Educación por la Memoria y hay dos posibilidades para verla. Ella estará presente, se abrirá al diálogo, a la esperanza y a la posiblidad de comprender cómo es esto de una mamá que busca a su hijo desaparecido.

La primera cita es para mañana domingo, a partir de las 16, en el salón Auditorio, del Museo Provincial de Bellas Artas, Belgrano 992.

La segunda es para el martes 10, del presente mes, en el Centro Cultural Martínez Borelli, de Alvarado 551. Las dos invitacionesson libres y gratuitas.

El documental nos retrotrae a la época de la toma al cuartel militar de La Tablada durante la democracia alfonsinista. Junto a su hermano y el hijo formaron parte de los amotinados y también de los desaparecidos una vez que se rindieran ante el ejército bajo la orden de recuperar el cuartel de La Tablada con el menor derramamiento de sangre posible. Más allá del levantamiento el documental hace visible otro tema, el pedido de justicia de Aurora por la muerte del ambos, quienes fueron reconocidos después de una larga búsqueda.



“Los Indalos” busca generar empatía con Aurora y su reclamo de justicia, indaga en las contradicciones de un país en conflicto permanente. A la vez que nos conecta con el pasado de una familia revolucionaria. Los documentalistas tocan el levantamiento de Tablada con materiales de archivo pero se centran mayormente en Aurora. Pero no es solamente una historia de desaparecidos sino que habla fundamentalmente de la historia de una familia con un fuerte espíritu militante, las penurias sobre sus exilios forzados y las heridas que aún no se cierran.

“Este no es un documental sobre La Tablada. Esto es un trabajo documental que habla sobre los desaparecidos que dejó esa acción armada. Lo que trata de ver el director es el lado humano de los guerrilleros del MTP, cómo llegan hasta ahí y yo soy el eje del documental porque básicamente se trata además de mostrar mi lucha por saber qué fue del destino final de mi hijo”, le dijo Aurora a El Tribuno alguna vez.