"Zulemita" Menem respaldó a Florencia Kirchner: "La acusan de algo que no está probado"

Zulema Menem, hija del ex presidente Carlos Menem, defendió a la familia Kirchner al señalar que a Florencia "la acusan de algo que no está probado" y que eso para su madre, Cristina Fernández, "es muy duro".

"Los hijos no tenemos nada que ver. Yo la pasé mal. La exposición fue muy dura", explicó la mujer durante una entrevista en FM Milenium.



Entre otras cosas, Menem sostuvo que "la política es horrible" y recordó que no disfrutó en su juventud debido al rol que cumplía su padre cuando era presidente.

"Siempre iba con custodios que me impedían salir con un noviecito por ahí. Después acompañé mucho a papá y conocí a grandes personalidades", precisó.

En este sentido, "Zulemita" comparó su situación con la de la familia Kirchner: "A Florencia la acusan de algo que no está probado. Para una madre es muy duro. ¿Si ella (por la actual senadora nacional) no va como candidata a Presidenta por eso? Es probable", consideró.

La joven está imputada por presunto lavado de dinero en el marco de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que también es investigada su madre.

La hija menor de Kirchner se encuentra en Cuba desde marzo pasado encarando un tratamiento médico por varios problemas de salud.