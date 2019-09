Demi Lovato con celulitis, sin retoques y ¡muy feliz! 👏👏👏

El apoyo que obtuvo Demi Lovato al postear una imagen de ella en bikini y sin retoques es contundente. “Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. ¿Y adivinen qué? Esto es CELULITIS!!!!”, empieza el texto que escribió junto a la imagen que en 12 horas superó los 6millones y medio de likes.

Demi Lovato

La artista salió a hacer una declaración de principios que hace feliz a muchas personas al rededor del mundo. Los estereotipos de belleza impuestos desde una sociedad en la que la imagen pública de las mujeres difiere de la realidad de los cuerpo femenino, va llegando a su fin. “Pueden pensar que soy SU idea de lo que la belleza es, pero no lo soy. Esto es lo que tengo. Quiero empezar un nuevo capítulo en mi vida siendo auténtica a y no atada a los estándares impuestos por los demás”, dice Demi Lovato en una parte del texto que acompaño con los #nationalcelullitteday y #celuLITT

Además, Demi contó que está trabajando en una nueva canción o himno que seguramente expresará la profunda transformación que está viviendo.

El texto completo de Demi

El posteo de Demi Lovato en redes con una imagen de su cuerpo sin retocar-

“Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. ¿Y adivinen qué? Esto es CELULITIS!!!! Estoy literalmente taaaaan cansada de estar avergonzada de mi cuerpo, editarlo (sí, las otras fotos en bikini estaban editadas -y odio haberlo hecho pero es la verdad) y que otros piensen que soy SU idea de lo que es la belleza, pero no lo soy. Esto es lo que tengo. Quiero empezar este nuevo capítulo en mi vida siendo auténtica a quien realmete soy y no a los estándares impuestos por los demás. Acá estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa del cuerpo que tengo, que ha peleado con muchas cosas y que seguirá asombrándome cuando algún día con suerte de a luz. Es tan genial volver a la TV/films sin el estrés de hacer ejercicio durante 14 horas al día o privarme de tener una torta de cumpleaños real y en lugar de poner una velita sobre un trozo de melón porque estana aterrada de comer una torta REAL y era miserable haciendo alguna loca dieta. Como sea, acá estoy, EN CRUDO, REAL! Y me amo. ¡Y vos deberías amarte también! Ahora devuelta al estudio. Estoy trabajando en un himno… también. Para que todos lo tengan claro.. No estoy atascada en mi apariencia PERO pero la aprecio y a veces es lo mejor que puedo hacer. Hoy espero inspirar a alguien a apreciar su cuerpo #nationalcelulliteday #celluLIT