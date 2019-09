Una joven fue brutalmente golpeada en un descampado

Una joven de 24 años concurrió a bailar el fin de semana a Tartagal y al salir del boliche cerca de las cinco y media fue trasladada en una motocicleta por un hombre, quien le desfiguró la cara. Durante la feroz golpiza la joven pensó que se iba a morir, el odio encarnado en el sujeto que casi la mata fue extremo. Hasta el momento se desconoce si la Policía logró interceptar al agresor responsable de semejante violencia, además también se desconocen los pormenores de la situación.

Según la denunciante, oriunda de General Mosconi, salió a bailar y se dirigió a la ciudad de Tartagal, más precisamente a la bailanta Ashanti, allí ingresó pasada las dos de la mañana con el objetivo de disfrutar de una espléndida noche. Lo que la denunciante no aclaró fue si salió sola o con un grupo de amigos, lo cierto es que cerca de las 5.30, hora en que suelen bajar el telón en los boliches bailables, la joven de 24 años afuera del bailable fue interceptada por un hombre mayor, que identificó como Daniel Giménez.

Según lo denunciado por la mujer, intercambiaron algunas palabras con el presunto agresor hasta que éste le dijo que subiera a la moto -de grandes cilindradas color rojo-. Frente a la negativa de la joven de subirse al rodado, dijo que el sujeto la agarró del cuello y la obligó. De la zona del boliche mencionado se habría dirigido por la costanera del río Tartagal, en un descampado frenó la motocicleta, bajó a la joven y comenzó a golpearla hasta desfigurarla. Mientras la ahorcaba, sostuvo la víctima, el hombre le dijo: "Esto es mandado, me mandó la Rosa Centeno".

Según describió la joven, en el lugar el agresor sacó un cuchillo e intentó marcarle la cara y parte del cuerpo, la amenazaba a la vez que la golpeaba en el rostro. Le sacó sus pertenencias, teléfono celular, le quemó una cartera, y la desnudó. Además, según la denuncia de la mujer, la maniató y la volvió a subir desnuda y atada a la motocicleta. Mientras se volvían a trasladar ella se dejó caer del rodado y comenzó a gritar, un vecino irrumpió en el lugar recriminándole al agresor por cómo tenía a la joven de esa forma. El motociclista se dio a la fuga y la joven fue trasladaba al hospital local.

Según pudo saber El Tribuno, hasta ayer por la noche la víctima seguía internada con custodia policial, mientras esperan los estudios médicos para determinar entre otras cosas si sufrió abuso sexual, en sus declaraciones ella no adujo nada al respecto. El hombre, y otros más, estarían identificados y serían buscados por la Policía provincial.

Versión de la madre

La madre de la víctima sostuvo que le avisaron tarde lo que le hicieron a su hija, al respecto manifestó: "Estaba en el baile y ese señor la sacó a la fuerza, la golpeo, la ató de pies y manos. Encima le quemó todas las pertenencias y la dejó desnuda. La llevó como una bolsa de papas en la moto, se tropezó y ella cayó, ahí trató de salvarse. Vino un vecino y la pudo rescatar".

Frente a la consulta si se trata del novio de su hija, la mujer dijo que no, "si sería pareja no le haría todo lo que le hizo. Mi hija me dijo que ella estaba en el baile y vino este chango y la sacó, que fue mandado por una tal Rosa Centeno para que la elimine". Lo que la mujer no sabe es ¿por qué le hicieron eso a su hija? Luego certificó que la llevaron a la fuerza en una moto hacia un descampado, tampoco sabe si otros tipos se sumaron a la atroz golpiza. "Ella reconoció a esa persona, es Daniel Giménez, ella está internada con custodia policial. Quiero que se investigue y se sepa qué pasó", dijo la mujer.