Pide donaciones para los incendios en Australia a cambio de fotos desnuda: junto 700 mil dólares

Los incendios en Australia están consumiendo millones de hectáreas y el país necesita ayuda. Por eso, son varios los que intentan dar una mano. Y cada uno lo hace a su manera. Como Kaylen Ward, una modelo de 20 años que aseguró en sus redes sociales que le mandaría una foto desnuda a todo aquel que done al menos diez dólares a una fundación y en dos días dice haber recaudado más de 700.000 dólares.

Kaylen publicó en su perfil de Twitter ​"The Naked Philanthropist" la campaña para juntar dinero y ayudar a combatir los incendios. Y tuvo una muy rápida aceptación.

"Estoy enviando desnudos a cada persona que dona por lo menos 10 dólares a cualquiera de estos eventos de recaudación de fondos para los incendios forestales en Australia", escribió en un tweet. "Cada 10 dólares que donás = una fotografía de un desnudo mío a tu DM. Debes enviarme la confirmación de que has donado", agregó.

Un día después ya había juntado, según otra de sus publicaciones, medio millón de dólares y el lunes avisó que esa cifra se había elevado a 700.000. Una locura.

En su mensaje inicial, Ward, que ya gana dinero con la venta de sus fotos de desnudos en el mercado de adultos Only Fans, publicó una lista de enlaces donde la gente podía hacer donaciones y dijo que los usuarios deberían enviar una captura de pantalla de su donación para recibir una foto.

"Estaba viendo todos los mensajes en Twitter sobre los incendios en Australia y me preocupaba mucho que no hubiera mucha cobertura de los medios y que no hubiera mucha gente donando", dijo a BuzzFeed News.

Su tweet original recibió ya unas 3.400 respuestas, más de 70.000 retweets y unos 164.000 me gusta desde que lo posteó. Pero todo comenzó con su cuenta de Instagram, con más de 45.000 seguidores, que fue cerrada el mismo sábado debido al contenido de sus publicaciones.

Pese al éxito que alcanzó con sus fotos prohibidas, fueron muchas las críticas que recibió también. Pero se defendió en las redes sociales: "A cualquiera que tenga algo negativo que decir sobre la forma en que estoy recaudando dinero, les preguntaría qué han hecho para ayudar y si tienen una solución alternativa que resultaría ser igual o más efectiva. No creo que las personas o los animales se quejen de dónde vino el dinero".

"Soy una chica de 20 años. Soy sólo una persona. Piensa en cómo me afecta la mierda que haces. Ahora piensa en millones de personas haciéndome esas cosas a la vez. Déjame en paz", tuiteó furiosa esta lunes.

Australia ​está viviendo uno de sus peores momentos con incendios que consumieron ya más de 10 millones de acres y destruyeron más de 1.400 hogares hasta el momento. Además murieron varias personas y millones de animales.