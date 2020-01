"Si hablo, se caen las causas contra el kirchnerismo y Cristina", dijo D'Alessio

A casi un año de su detención, el operador judicial Marcelo D ´Alessio aseguró hoy que si habla, "se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo" y contra la ex presidenta Cristina Kirchner, al tiempo que le pidió al juez federal Alejo Ramos Padilla que le otorgue la prisión domiciliaria.

"Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la ex presidenta", sostuvo el falso abogado, que se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

En diálogo con Radio 10, el único detenido por la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión le pidió al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que le conceda la prisión domiciliaria: "Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa".

En ese sentido, halagó la figura de Ramos Padilla y afirmó que "tiene los cojones bien puestos y sabe", al tiempo que destacó que "se bancó que le quisieran sacar la causa" para trasladarla a la Ciudad de Buenos Aires.

El vínculo con Stornelli

D´Alessio contó el vínculo con el fiscal federal Carlos Stornelli, quien también está involucrado en la causa, e indicó que lo conoció "el 5 de noviembre de 2018 por pedido de (el periodista) Daniel Santoro para que vaya a hacer una suerte de testimonial sobre su libro".

"Lo vi cuatro veces y la verdad es que no me gustó", manifestó el operador judicial, al tiempo que relató que el fiscal le había pedido que "manipule al abogado (Rodrigo González) para que haga declarar a (Leonardo) Fariña" y, días más tarde, que "le haga una cámara oculta al letrado (José Manuel) Ubeira".

"Me estaba siendo un poco molesto la cantidad de llamados y el nerviosismo que tenía Stornelli", agregó.

Al respecto, señaló que lo que trascendió sobre esos supuestos pedidos que le hacía el integrante del Ministerio Público "es lo mínimo" y advirtió: "Si yo hablara... El día que yo hable...".

"Pero tengo que cuidar a mi familia. Me tengo que recuperar", se atajó, al ser consultado sobre por qué no denuncia los supuestos planteos que le hacía el fiscal y que configurarían delitos.

La detención

Por otra parte, D´Alessio se refirió a su situación en el Penal de Ezeiza y afirmó que está "cada vez peor": "Ya no me pueden dar más medicamentos para evitar que la soledad... No sé para qué despertarme a las mañanas, no sé si para mis hijos no es mejor que ya no esté en esta tierra. Ya no doy más. No maté a nadie. Se demostró que no era un agente ilegal del imperio".

"Estoy bajo tortura. Estoy hace 340 días bajo un régimen de aislamiento las 24 horas. Es una de las muertes más lentas y cruentas. Mi puerta no tiene barrotes, es de metal, de chapa, son cuatro paredes. Estoy en un total silencio, solo. Tengo prohibido caminar, salvo dos días por semana. Me tiemblan las piernas, perdí 17 kilos de masa muscular. El Servicio Penitenciario me contiene, me da palabras de aliento", destacó.

Y, en ese sentido, advirtió que en su situación "la posibilidad de hacer una locura es muy grande", en alusión al suicidio.

Finalmente, ratificó que es abogado, aunque aclaró que su título no está validado en el país: "Me recibí en el exterior. No tengo título en la Argentina. Tengo muchísimas `horas de vuelo´ en Oriente, estableciendo todo lo que son las pautas de narcotráfico y terrorismo".