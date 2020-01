Cómo sigue el fútbol de verano

Huracán enfrentará hoy a Universitario de Perú, en la continuidad del torneo de verano que se lleva a cabo en la ciudad de San Juan y que marcará el debut de Israel Damonte como entrenador del elenco de Parque de los Patricios.

El encuentro se jugará a partir de la 22, en el estadio San Juan del Bicentenario, será televisado por Fox Sports Premium y le servirá a Huracán como preparación para la Superliga y a Universitario para la Copa Libertadores de América.

Si bien aún no lo confirmó Huracán formaría con: Antony Silva; Carlos Araujo, Nicolás Romat, Fernando Cosciuc, Martín Ojeda; Mariano Bareiro; Mauro Bogado, Rodrigo Gómez; Javier Mendoza, Norberto Briasco y Fernando Coniglio.

Anoche, al cierre de esta edición, San Lorenzo y Talleres jugaron el primer partido veraniego.

El próximo encuentro será el miércoles, con la presentación de Racing, que tendrá el debut de Sebastián Beccacece como entrenador. La academia enfrentará a Atlético Paranaense, a las 22.

Al día siguiente, el jueves, será el turno de Boca, que también estrenará DT: Miguel Angel Russo.

El xeneize jugará su primer partido del año frente a Universitario de Perú, a las 22.

Boca cerrará el calendario, siempre en tierras sanjuaninas, el próximo domingo, también a las 22, frente a Atlético Paranaense.

Los partidos serán transmitidos por las señales de TNT Sports y Fox Premium.

Hoy

Huracán vs. Universitario

Hora: 22 - Fox Premium



Miércoles 15

Racing vs. Paranaense

Hora_ 22 - Fox Premium



Jueves 16

Boca vs. Universitario

Hora: 22 - Fox Premium



Domingo 19

Boca vs. Paranaense

Hora: 22 - TNT Sports