El ajedrez, como elemento de integración comunitaria

El primer torneo abierto de ajedrez de Rosario de la Frontera se llevará a cabo el 18 del corriente en el Cecam y contará con la participación de destacados trebejistas del NOA.

Cabe señalar que es organizado por la escuela de ajedrez "Aníbal Aparicio" de la ciudad de Salta y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Rosario de la Frontera a través del intendente Gustavo Solís.

El torneo se dividirá en dos categorías: sub-12 y mayores. En uno jugarán menores de 12 años que hacen sus primeros pasos en la competencia y en el otro, un importante abierto sistema suizo, participaran jugadores de jerarquía.

Entre ellos el ganador de torneos locales e internacionales el maestro internacional Nahuel Díaz Hollemaert, quien representará a Uruguay en las próximas olimpiadas a jugarse en Rusia.

Igualmente, participarán el maestro fide Cristian Robledo, quien fue campeón salteño; el maestro internacional Julián Vilca, también de Salta, quien ganó el sudamericano de Bolivia, Chile y Uruguay. Además fue representante argentino en Rusia, en donde también fue campeón; el joven Julio Alfredo Chiapero, de Jujuy, revelación en varios torneos sudamericanos.

También estará participando el joven Marcelo Moreira, revelación del último sudamericano en nuestro país, junto a fuertes jugadores de Rosario de la Frontera, Metán, Tucumán y Jujuy.

El periodista Rubén Heredia, coordinador del torneo de ajedrez, relató a El Tribuno cómo nació la iniciativa; "Esta idea surgió con una visita que hizo el profesor Alfredo Gómez, que es de la escuela Aníbal Aparicio de la capital salteña. Vino semanas atrás, cuando fueron las jornadas de muralismo, y allí se hizo una simultánea de ajedrez a la que concurrieron muchos chicos y Alfredo quedó muy sorprendido por la concurrencia de tantos jóvenes".

"Entonces me preguntó si qué posibilidad había de realizar un torneo en Rosario de la Frontera e inmediatamente empezamos a organizar todo lo necesario para realizar el evento, y todo empezó a marchar favorablemente. La idea del municipio es institucionalizar este torneo para que a partir de ahora se realice todos los años", señaló.

Respecto a las categorías, indicó: "Está la de los niños, el sub-8, sub-10 y sub-12. Luego tenemos la categoría de los juveniles, de 12 a 18 y la de mayores. Los niños juegan gratis, y las otras dos solamente tendrá un costo de cien y doscientos pesos de inscripción".

Grandes expectativas

"La idea es reunir a todas las generaciones y convertir este evento en una sede nacional del ajedrez, ya que aquí tenemos todas las condiciones dadas, desde los lugares, las instalaciones y toda la infraestructura para afrontar un desafío de este tipo", expresó.

El mundo de la estrategia

“El ajedrez te brinda un montón de posibilidades; es el mundo de la imaginación, de la estrategia, es el mundo de coordinar ideas en búsqueda de un objetivo. Entonces, con esos ingredientes podemos asegurar que el ajedrez está metido en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Cada uno mueve a diario las piezas de su ajedrez, y hacerlo frente a un tablero es organizarte. A los chicos los ayuda a imaginar, a programar, a tener conducta”.

Finalmente Heredia, invitó: “Quiero aprovechar el alcance de El Tribuno para invitar no solamente a la gente de Rosario, sino de toda la provincia, para que se acerquen a nuestra ciudad. No tan solo por este torneo, sino por todas nuestras bondades, los paisajes, el parque acuático termal, las aguas termales, el complejo municipal, nuestras aves y tantas cosas hermosas que tenemos que el ajedrez será solo un condimento más”.

En 1977 Metán y Rosario de la Frontera fundaron la Asociación de Ajedrez del Sur de Salta, participando en el Campeonato Argentino por equipos.

Jóvenes destacados a nivel nacional

El logro de las escuelas abiertas para este deporte

“En Rosario de la Frontera tenemos a los adolescentes Benjamín Tula y Marcos Humacata, que están ranqueados a nivel nacional”.

En cuanto a la presencia de jugadores de renombre, el periodista señaló: “En este primer torneo que es a nivel NOA va a venir el maestro internacional Nahuel Díaz, quien estará presente un día antes para dar charlas de capacitación a los maestros y alumnos”.

“Además, los maestros internacionales estarán participando junto a los chicos, y eso es algo que ellos esperan”, expresó.

En cuanto al motivo de la numerosa participación en esta disciplina, don Heredia destacó: “Gracias a las escuelas abiertas, que están enseñando desde hace tres años en los diferentes establecimientos, muchos chicos aprendieron a jugar ajedrez. Los profesores William Leal y Juan Carlos Galleguillo, que están cargo, hoy pueden ver los frutos”.

“Hace dos años atrás los profesores me invitaron a un simultáneo para jugar con los chicos y esa vez les gané a todos”, recordó entre risas. Luego reconoció que “con el paso del tiempo y la práctica contante, los chicos fueron aprendiendo y ahora me pegan unas palizas terribles. Eso me llena de orgullo al ser un impulsor de este deporte”.