Torres: “Nos conocemos y eso es una ventaja”

Faltan pocos días para el debut de Salta Vóley en el Torneo Argentino de Clubes (ex Liga A2), que será el próximo sábado, a las 18, en el microestadio Delmi, frente a Pellegrini de Tucumán.

Con un equipo entre jugadores y cuerpo técnico, netamente salteños, Salta Vóley buscará hacer un buen certamen como primera experiencia con jugadores del ámbito local.

De todas maneras, varios de los jugadores que integran este plantel ya saben lo que es jugar esta clase de torneos y uno de ellos, de los más experimentados es Manuel “Monito” Torres.

El líbero de Bancario Vóley viene jugando consecutivamente hace varias temporadas esta ex Liga A2 y esta será la sexta vez consecutiva, ya que anteriormente lo hizo con Jujuy Vóley, Bancario Vóley, Central Norte y Salta Vóley.

A sus 33 años se prepara para un nuevo desafío con la responsabilidad que eso implica.

“Se viene un torneo importante porque somos todos de Salta y sin lugar a dudas será una gran experiencia para todos. Hay jugadores jóvenes de 20 años y estamos nosotros, los más viejitos, como se diría, para poder colaborar”, sostuvo Manuel Torres.

Además de ser el líbero de Salta Vóley, Manuel Torres también lleva una vida ligada a este deporte ya hace 20 años, y a la preparación física.

“Soy profesor de educación física y además soy técnico de la primera femenino de Bancario Vóley, se puede decir que tengo experiencia porque hace veinte años que estoy involucrado de lleno en este deporte, Vivo en el barrio Docente Sur, pero por lo general estoy trabajando por otros barrios donde sí me preguntan como está Salta Vóley o cuándo arranca el campeonato”.

Justamente con respecto a la preparación para el inicio del torneo, el referente remarcó:

“Llegamos bien porque hemos jugado anteriormente juntos o la mayoría ya nos conocemos, creo que tenemos esa ventaja sobre el resto para poder ganar. En otros torneos llegaron refuerzos y acá en Salta había jugadores que también estaban a ese mismo nivel de los que llegaban. Somos conscientes de que no estamos para campeones, pero vamos a aspirar a lo más alto, somos realistas, queremos estar terceros o cuartos en una zona dura que para mi entender, los rivales más fuertes serán Pellegrini y Regatas de Corrientes”.

Con respecto a la apuesta de la dirigencia de Salta Vóley, Torres destacó: “Es muy positivo para el vóley salteño lo que hizo la dirigencia apostando por un cuerpo técnico salteño y un plantel netamente de acá, esto nos va a ayudar a crecer como deporte en Salta y la experiencia que tomemos será importante para todos”.

Ya faltan pocos días para el gran debut y el líbero apuntó a la concentración para iniciar el camino con el pie derecho.

“Esta es la última etapa, también empieza la ansiedad de querer que arranque ya el campeonato, pero después que se empieza a jugar y a marcar los primeros puntos, uno se va soltando y el nivel de continuidad va ir creciendo, no tengo dudas. Por los años que tengo jugando al vóley, tengo más de veinte años, se nota que hay un plantel con hambre de gloria y con ganas de dejar bien representado al vóley salteño en lo que viene. Este paso lo tenemos que dar entre todos pensando en lo mejor para la provincia”, concluyó.

El plantel continuará entrenando estos días en el microestadio Delmi, donde afrontará el sábado y el domingo los primeros dos partidos del torneo.