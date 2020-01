José Issa: “Queremos resolver el tema del agua potable, un problema histórico”  

El intendente de Metán, José Issa, dialogó con El Tribuno acerca de los puntos que considera prioritarios, entre ellos la construcción de nuevas plantas potabilizadoras, la ampliación del tramo de la ruta 9/34 que une Metán con Rosario de la Frontera y la falta de empleo. “Algunos de estos proyectos son de gran envergadura, pero alguna vez hay que dar el primer paso”, señaló.



Con las primeras lluvias comienzan los problemas con el agua. ¿Hay solución posible?

Los problemas con la provisión de agua potable datan de hace más de 60 años. Las plantas potabilizadoras que abastecen a la ciudad quedaron obsoletas. Hay que construir dos nuevas en los ríos Metán Viejo y Conchas. Es la única solución. Con la caída de la primera lluvia de verano comienzan los cortes, la turbiedad y la falta de presión. Es una situación muy delicada y que hace a la calidad de vida y la salud de los más de 50.000 habitantes de Metán.



¿Cuentan con algún proyecto o tuvieron contacto con las nuevas autoridades nacionales?

Ya hay un proyecto presentado en Nación. Lo que necesitamos es el financiamiento. Se trata de obras muy grandes que no pueden ser encaradas solo a nivel municipal y provincial. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos, aproximadamente. Pero hay que empezar, dar el primer paso para cambiar esa vieja historia con un servicio que es vital. Esto lo he planteado en el Foro de Intendentes y lo hemos charlado y analizado con Daniel Moreno, titular de la entidad. Además, tengo planificado viajar la semana próxima a Buenos Aires para reunirme con autoridades nacionales de diferentes áreas, pero especialmente para plantear esta situación. Necesitamos partir de una base sólida, que son servicios de calidad para la gente.

¿Qué otro tema se presenta como prioritario para la zona?

Otro tema que es central es la ampliación del tramo de la ruta 9/34, de unos 35 kilómetros, que une Metán con Rosario de la Frontera. Es una obra que la región viene reclamando desde hace tiempo. No se puede seguir así, porque la actual traza es insuficiente para el flujo vehicular y está en mal estado, lo que constituye un peligro para quienes la transitan. Se necesitan cuatro carriles. Los estudios están hechos, los proyectos presentados, solo falta la financiación. Esperamos recibir el apoyo de Nación para resolver este tema, que ya no admite dilaciones. Tener rutas en buenas condiciones y que hagan frente a la actual demanda es fundamental para desarrollarnos, si pensamos en seguridad, turismo y producción.

¿Se enfrentó a situaciones no previstas luego de asumir?

Sí. No teníamos previsto encontrarnos con una deuda tan abultada a proveedores. Bueno, estamos trabajando en ese tema para normalizar la situación y funcionar normalmente. El parque automotor también estaba en mal estado, por lo que habrá que poner todo en condiciones. Son dos aspectos en los que hay que ponerse al día para que todo funcione como tiene que ser y se puedan brindar los servicios normalmente, y atender las necesidades que van surgiendo día a día. Lo que pude percibir y que resulta muy positivo es el acompañamiento del personal municipal. Entendieron que esta nueva gestión representa un cambio de rumbo. También hay una muy buena relación con los legisladores, lo que facilitará el trabajo en equipo.

En materia de salud y viviendas, ¿hay temas pendientes?

En lo que respecta a salud, el hospital del Carmen hoy necesita de una terapia intensiva. La ciudad sigue creciendo y ampliando sus demandas. Hoy los pacientes tienen que ser derivados a General Güemes o a la ciudad de Salta. El nosocomio cuenta con la infraestructura necesaria, por lo que está en agenda plantear esta cuestión al Ministerio de Salud de la Provincia. Estas son cosas que benefician no solo a la población local y salvan vidas, sino que ayudan a descongestionar los hospitales a los que hoy se derivan pacientes de la región.

En cuanto a viviendas, lamentablemente Metán es uno de los municipios salteños en el que menos casas sociales se hicieron. Esto ha agravado la problemática. Todos sabemos que es un tema muy sensible y común a todas las localidades, pero que aquí se profundiza porque desde hace muchísimo tiempo no se brindaron soluciones en este sentido. Por eso vamos a abocarnos a la búsqueda de fondos y plantes de viviendas, para que los metanenses tengan la posibilidad de acceder a su techo propio.

¿Cómo afecta el desempleo?

La falta de trabajo y de oportunidades es preocupante. Tenemos que generar posibilidades a nuestros vecinos. Si bien hay una oferta educativa interesante a nivel superior, los chicos se reciben y se van, porque Metán no les ofrece la posibilidad de desarrollarse. Esto es algo que lo vamos a abordar desde distintas áreas. Hay que generar condiciones para que se generen emprendimientos locales y también para que las empresas decidan venir a instalarse aquí.