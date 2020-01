Fuerte explosión en un complejo petroquímico español

Desde la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña han alertado de que la explosión ha tenido lugar en una empresa del Polígono Sur de la ciudad de Tarragona, a 100 kilómetros de Barcelona, España. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos que viven cerca de la zona la explosión que no salgan al exterior hasta que se conozca el alcance del accidente químico.

Alerta #PLASEQCAT per explosió i incendi en una empresa del Polígon Sud de #Tarragona Es recomana a la ciutadania que visqui prop de la zona de l'explosió que es confini preventivament fins a saber l'abast de l'accident químic

El incidente se produjo al atardecer y tras la detonación se ha producido un incendio visible desde varios kilómetros a la redonda.

Hi ha hagut una explosió a la petroquímica de Francolí de Tarragona. Primer s’ha il·luminat el cel i tot seguit s’ha escoltat com petava alguna cosa. Ara hi ha una columna de fum que comença a ser considerable. #Tarragona pic.twitter.com/BDxRjRhk5b