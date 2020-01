Estudios aseguran que no hay bacterias de salmonella en el agua

Análisis en la calidad del agua en Rosario de Lerma determinaron la inexistencia de colonias de salmonella ni otro tipo de bacterias que afecten la salud de la población. Las muestras tomadas estos días, por encargo de Aguas del Norte, acusa además que las instalaciones de una chanchería ubicada cuenca arriba de Corralito en la jurisdicción de Campo Quijano, no contamina las vertientes de captación de agua para la ciudad de 30 mil habitantes.

El resultado será elevado como un informe de calidad del servicio a las autoridades pertinentes a los fines de deslindar responsabilidades en los recurrentes casos de salmonella aparecidos en la población, junto con otro tipo de infecciones gastrointestinales que, según datos sanitarios locales, son alrededor de 20 casos surgidos entre diciembre y enero en menores y personas adultas.

Los técnicos de Aguas del Norte fueron secundados por ingenieros de Recursos Hídricos de la Provincia, y se tomaron muestras diversas, tales como en la cisterna, y en las redes de distribución de los barrios. La certificación estuvo a cargo de un juez de Paz y un abogado del municipio.

Precisamente, la comuna de Rosario de Lerma fue la que exigió a pedido de los vecinos este tipo de muestreo del servicio y calidad del agua en la ciudad. "Si se determina que hay responsabilidad se deberá responder con descuentos a los vecinos en la prestación del servicio; pero más nos preocupa e estos momentos porque se no enferman nuestros pobladores", reclamó en su momento el intendente Enrique Martínez. Días pasados y ante la ola de reclamos de los vecinos, el jefe comunal describió los inconvenientes que aquejan a los rosarinos en términos de servicio de agua potable. Del mismo modo lo hicieron concejales y funcionarios municipales, coincidiendo en que la calidad del agua y la duración de los cortes son los reclamos más frecuentes.

Desde el Ente Regulador se informó que se tomará una resolución con respecto al reclamo de los usuarios, tomando como referencia los relevamientos técnicos.

Numerosos vecinos manifestaron sus opiniones con respecto a los resultados en la calidad del agua presentados, tratando de buscar una respuesta a los casos de infecciones gastrointestinales de estas semanas.

"En realidad, no tienen valor esos análisis porque quien los efectuó es parte interesada del problema. No son ingenieros quienes efectúan los análisis, sino bioquímicos y, por ultimo, estos procedimientos deben ser realizados por una entidad neutral, como por ejemplo alguna universidad. No pueden decir que el agua es apta para el consumo humano pues hay evidencias que dicen lo contrario", reclamó el vecino Claudio Arnaudo.

En las redes sociales y los medios locales, los pobladores emitieron su opinión sobre la calidad del agua y los análisis que dieron positivo a una posible contaminación.

La abogada Leila Gamboni Bacile dijo: "Esperamos las inversiones necesarias que nunca hizo la empresa, para garantizarnos el acceso al agua potable. O la tomamos turbia o con un sabor a lavandina insoportable, a pesar de lo que la empresa diga".

Nueva marcha

Este lunes se hizo una nueva marcha en silencio de los vecinos pidiendo por un servicio digno. Se cuestionó la falta de inversión de años con el sistema de toma y distribución y se manifestaron por una pronta promulgación de la emergencia sanitaria e hídrica en Rosario de Lerma, instrumento legal que fue aprobado por el Concejo Deliberante de esta ciudad y deberá ser refrendado por el ejecutivo municipal.