Plantean la renegociación del contrato con Edesa

La diputada provincial por el departamento Orán, Patricia Hucena, participó a principios de esta a semana, junto a su par Martín Pérez, de un encuentro con el titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, ante quien planteó la posibilidad de una renegociación del contrato con Edesa debido a la gran cantidad de reclamos de usuarios de esa parte de la provincia.

"El servicio viene mal desde hace tiempo y el argumento que siempre se expone desde la distribuidora es el transporte de energía de la Nación y nunca hay responsabilidad por parte de la empresa. No obstante, el usuario le paga a Edesa y merece una respuesta más próxima a las quejas que no son nuevas. Esto no es de ahora; viene de larga data y es momento de exigir al Ente Regulador que actúe", expresó la legisladora a El Tribuno.

Hucena destacó, tras el encuentro, que se pudo avanzar con cuestiones vinculadas a los tiempos de atención de los reclamos y advirtió que las quejas en Orán son masivas, tanto por la mala prestación del servicio como por la afectación de electrodomésticos.

"Hemos pedido refuncionalizar la oficina de atención local y ampliar la agilización de los reclamos por artefactos quemados dentro del protocolo del usuario. Pedimos acortar esos tiempos de atención a las quejas y se espera que la gente pueda tener respuestas inmediatas a través de una línea con whatsapp, lo cual va a permitir también elaborar un mapa de las quejas más recurrentes".

La legisladora destacó la visión del presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, quien viene planteando una postura desde el pleno derecho de los consumidores sobre "servicio no prestado, servicio no pagado".

"Me parece muy correcto este planteo, porque no es posible que la gente deba pagar por un servicio que no se presta como corresponde. Si analizamos el contexto de fallas en esta prestación, los incumplimientos por parte de la prestadora y ponderamos las inversiones concretas en el transporte de energía, necesariamente tenemos que insistir en una renegociación de contrato que contemple la actualidad de todos estos factores", aseguró.

Por último la legisladora reveló que pidieron a la empresa un informe sobre el plan de inversiones. "Requerimos que nos eleven el informe para ver qué hicieron y que están haciendo. Hay un pedido de aumento para abril y queremos ver cómo se argumenta este incremento", sostuvo la diputada.