VIDEO Un perro la mordió en plena sesión de fotos: ‘"Tuve suerte, no me tocó ningún nervio”

Con la cara inflamada y recuperada, Lara Sanson se toma con calma el ataque que sufrió del perro que le mordió la cara mientras trataba de sacarse fotos con el animal. Fue el miércoles de la semana pasada en la casa de un amigo en Tucumán, donde posó con un ovejero alemán que se llama Kenai y que reaccionó con ferocidad. “Tuve suerte, no me tocó ningún nervio”, dijo la adolescente, que tiene 17 años.

El ataque lo dio a conocer la propia chica, que subió en su cuenta de Twitter las fotos que le sacó su amigo. “Sesión de fotos con Kenai sale mal”, escribió en la red social y adjuntó imágenes. En las primeras se la ve abrazada con el perro, que en principio actuó con normalidad, y luego el momento en que le muerde el rostro. En las siguientes imágenes se la ve con los casi 40 puntos que le dieron y la cara inflamada, en el centro de salud donde la atendieron tras el ataque.

La chica contó que el ataque se produjo en la casa de uno de sus mejores amigos, explicó que a ella le gustan mucho los perros, que tiene tiene tres y que suele sacarse fotos con ellos. “Conocía de antes a Kenai, el perro que me mordió. Es bueno pero está un poco viejo”, dijo sobre el animal.

Sobre el motivo por el que la mordió, dijo que puede haberse producido porque se acercó mucho a él para sacarse las fotos. “Capaz que invadí su espacio y me atacó por eso. Aclaro que nunca lo hice con mala intención”, dijo Lara, que se recupera de las heridas y que hoy le sacarán los puntos.

“A pesar del ataque, tuve suerte”

Dijo que sufrió una sola mordida, que le dejó la cara bañada de sangre. Enseguida sus amigos la derivaron al centro de salud más cercano, y luego la trasladaron a un sanatorio privado. “Me dieron la vacuna antitetánica, me dieron casi 40 puntos de sutura, y me sometieron a una operación de cirugía estética”, explicó, sobre todas las intervenciones que le hicieron para curar sus heridas. Explicó que a pesar de la mordida no tuvo consecuencias graves. “Tuve suerte, ya que no tengo lesiones en ningún nervio”, afirmó, en una entrevista a Telefé.

Señaló que los primeros días no fueron fáciles y que aunque no tenía dolor, sufrió mucha incomodidad por la inflamación en la cara, que le generó dificultades para comer y hablar. Indicó también que tenía temor por las marcas que podrían dejarle las cicatrices, aunque los médicos le aclararon que es posible que no le queden secuelas.

A una semana del ataque, dijo que se toma con humor lo que pasó. “Espere varios días para poder reírme de esto, me tomo con humor lo que me sucedió”, dijo Lara, que reconoció que lo que vivió fue “un aprendizaje” para no volver a hacerlo. Aclaró que no sacrificaron al perro, en respuesta al enojo de muchos usuarios de Twitter que pidieron que mataran al animal por haberla mordido.