La eficacia del cohacer

La comunicación estratégica enactiva (CEE) es una disciplina que avanza con la premisa del cambio de una realidad dada, de forma metódica e incluyente.

Sus raíces se encuentran en las teorías de la complejidad, los estudios culturales, las semióticas de la presencia y las raíces latinoamericanas del pensamiento comunicacional. Se diferencia en que la CEE tiene una propuesta práctica orientada a producir cambios junto a los actores.

¿Qué pasa cuando padecemos una realidad indeseada, no hay mejora en los sistemas como la justicia o la salud o hay serias dificultades al acceso a los servicios?

Generalmente lo resolvemos con la queja. Aparecen las generalizaciones que descalifican de cuajo todo un espacio de trabajo, todo un sistema o incluso todo un poder del Estado.

Para los encargados de gestionar -tanto organismos públicos como privados-, la comunicación es vista de forma subsidiaria e instrumental. "Vayan allá y díganle a la gente que haga tal cosa", "Pongan esta propaganda" "Hagan prensa, paguen pauta... que los medios publiquen esto" y últimamente "abran un Facebook". Esto responde a modelos de comunicación que no sólo ya no explican la realidad, sino que además son altamente ineficaces para realizar cambios reales.

Con una metodología pautada y reglada que identifica los problemas comunicacionales, actores y matrices socio culturales, la CEE propone exhaustividad en los procedimientos que guían las acciones en un territorio determinado para llegar a una meta. Todo lo que estrictamente define a una estrategia. A partir de un Plan Operativo, se trabaja una situación identificada. Vaya como por ejemplo: "Falta de acceso a la justicia por parte de las ciudadanas mujeres tanto en lo edilicio, como en lo cultural institucional". De allí se despliegan las herramientas que son bastas, no dejan aspecto sin contemplar, situación o dimensión sin considerar. Los componentes políticos, económicos, socioculturales, arquitectónicos (dado el ejemplo anterior) se ven desde una Versión Técnica Comunicacional que se instrumenta paso a paso -registro en tablas mediante- una suerte de hoja de ruta que identifica síntomas, consecuencias, aspectos, causas próximas, causas básicas, hace una caracterización de Matrices Socioculturales (MS) plantea un Árbol de Soluciones (AS), entre otras herramientas. La Dra. Sandra Massoni, su mentora desde la Universidad Nacional de Rosario y exdirectora del área de Comunicación del INTA, indica que la CEE es investigación - acción e incluye a los otros en tanto actores co-creantes de la realidad, en una ecología de saberes sociales y culturales (Massoni, 2016 Avatares del comunicador complejo y fluido. Del perfil del comunicador social y otros devenires. https ://sites.google.com /si te/massoniestrategia/libros/avatares). Lejos de poner en tensión las miradas de los actores que participan en una situación, activa el diálogo de esas miradas, contemplando los orígenes culturales de cada uno, las diferencias y sus puntos en común. Sobre todo, pone en diálogo para que emerjan los sentidos, lo que nos hace particularmente humanos. De allí su nombre enactiva. No es sólo representación pero tampoco sólo enunciación o sólo lectura sino enacción; que parte de la multidimensionalidad del fenómeno de la comunicación; que incorpora al cuerpo y las emociones y que más allá de ser un diseño para resolver un problema es un hacer común desde el cambio en las conversaciones. Por eso es necesario dejar de "parchar" los fenómenos con cosmética comunicacional para dar lugar a lo real. Para habilitar de verdad a los prójimos, porque es la única forma de hacer en esta era de autocomunicación de masas (Castells, 2008 - "Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (I). Los medios y la política". Telos, N§ 74, enero-marzo.). Cerramos. Destacamos que además de su propuesta teórica, la Comunicación Estratégica Enactiva tiene un método de abordaje de la realidad, de situaciones, de espacios, de mundos. Con potencia para comunicadores y no-comunicadores, estudiantes y docentes, ingenieros agrónomos y sociólogos, presidentes y agrupaciones barriales, vecinas y vecinos, gestores de mejora en las organizaciones, modernizadores, etc. es interesante ver que esta línea de trabajo propone movimiento y en un juego dinámico, ofrece fluidez pero de forma concreta y puntual.