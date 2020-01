En lo que va del año hubo 58 casos positivos de salmonella

Desde el 1 de enero a la fecha se han reportado a la Sala de Situación del Ministerio de Salud Pública 60 casos sospechosos de infección por la bacteria salmonella, de los cuales 58 han sido confirmados como positivos en prueba de laboratorio y 2 se encuentran en estudio.

Los casos se dieron en pacientes de capital, Cafayate, Atocha, Cerrillos, El Carril, Metán, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, San Antonio de los Cobres y Villa San Lorenzo.

Además, el hospital Dr. Joaquín Castellanos, de General Gemes, notificó dos casos de personas residentes en la localidad jujeña de Pampa Blanca, que fueron atendidos en ese nosocomio. Se encuentran en investigación tres casos notificados por el hospital de Profesor Salvador Mazza, localidad fronteriza con Bolivia.

Mantener la prevención

Ante la persistencia de la situación con respecto a la bacteria, Salud Pública reitera a la población la importancia de observar pautas de higiene y de correcta manipulación de alimentos, a fin de evitar salmonelosis, que puede producirse por la ingesta de alimentos contaminados.

La salmonella es una bacteria que suele vivir en los intestinos de los animales y humanos y se libera a través de las heces. Por ello se debe poner especial atención a la limpieza de los baños y la correcta higiene de manos, a fin de evitar la contaminación fecal y el circuito para el ingreso de la enfermedad conocido como ano-mano-boca.

La bacteria puede transmitirse también a través de alimentos, como carnes crudas de res y ave, que se hayan contaminado en el proceso de faenado, o pescados y mariscos provenientes de aguas contaminadas.

Manipulación de alimentos

Por su parte, el programa de Bromatología del Ministerio de Salud Pública inició el ciclo 2020 de los cursos de manipulación de alimentos para consumo humano. Dichos cursos están destinados a mayores de 18 años de la comunidad en general y en forma especial a personas que trabajan en la elaboración de alimentos destinados a comercialización.

Los cursos son gratuitos y se dictarán todos los miércoles y viernes hábiles hasta fin de año, en modalidad presencial.

Lo que se debe tener en cuenta

Piden extremar los cuidados con la comida que se come en la calle.

Desde el Ministerio de Salud dieron a conocer una serie de consejos para evitar contraer la enfermedad.

* Las carnes, pescados y productos de repostería deben estar refrigerados o congelados.

* Se debe evitar que las carnes crudas entren en contacto con otros alimentos que se vayan a consumir sin ser cocidos.

* Descongelar carnes y pescados en recipientes cerrados dentro de la heladera, no a temperatura ambiente.

* Toda preparación que lleve carne, especialmente de ave, debe ser bien cocida, evitando consumirla si presenta jugos rojos.

* No consumir alimentos elaborados que, precisando de refrigeración, estén expuestos a la venta a temperatura ambiente.

* Los huevos deben ser frescos y tener la cáscara limpia, desechando los que se encuentren rotos. No es conveniente lavarlos, ya que la humedad favorece la entrada de la bacteria.

* No se debe partir los huevos en el borde del recipiente donde se los va a batir.