A Salta Vóley le tocó la otra cara de la moneda

Salta Vóley vivió este domingo la otra cara de la moneda en el Torneo Argentino de Clubes. Pasó de ganarle a Pellegrini de Tucumán por 3 a 0 a caer contra Tucumán de Gimnasia por 3 a 0, siempre jugando en el microestadio Delmi. Los parciales de la derrota fueron 20-25, 19-25 y 16-25.

El resultado tiene cierta lógica puesto que Tucumán de Gimnasia manejo un presupuesto mayor para jugar esta temporada del Argentino y tiene mayor tiempo de preparación que el combinado salteño dirigido por Juan Ulloa.

Si bien los dos equipos buscan ganar cada uno tiene aspiraciones diferentes; Salta Vóley apunta a mantener la plaza, mientras que Tucumán de Gimnasia aspira a llegar a instancias de ascenso.

El microestadio Delmi volvió a lucir un buen marco con casi un millar de espectadores. Esta vez el triunfo no los acompañó como había sucedido el sábado pasado, donde Salta Voley consiguió un muy buen debut frente a Pellegrini.

Con el resultado hay tres equipos liderando la zona A con tres unidades: Policial, Salta Vóley y Tucumán de Gimnasia. Regatas de Corrientes y Pellegrini de Tucumán todavía no han sumado unidades.

Salta Vóley no tendrá actividad en el segundo week-end del Argentino. El próximo fin de semana se jugarán cuatro partidos por la zona y serán los siguientes: el sábado 24 de enero, Regatas vs. Pellegrini y Policial vs. Tucumán de Gimnasia; el domingo 25, Regatas vs. Tucumán de Gimnasia y Policial vs. Pellegrini.

El combinado salteño volverá a la acción el próximo primero de febrero visitando a Policial de Formosa; al día siguiente se presentará en Corrientes para medirse frente a Regatas. Ambos partidos se jugarán desde las 21.30.Volverá a ser visitante en el cuarto week-end (8 y 9 de febrero) frente a Pellegrini y luego contra Tucumán de Gimnasia.

De vuelta en casa



La localía la retomará en el sexto week-end, el último de la primera fase. El 20 de febrero recibirá en el microestadio Delmi a Policial de Formosa desde las 21 y el 21 del mismo mes jugará contra Regatas de Corrientes en idéntico horario.

Cabe destacar que los cuatro mejores de la zona A accederán a la siguiente instancia y asegurarán la plaza para la temporada 2021 del Torneo Argentino. Luego de la primera fase llegarán los triangulares.