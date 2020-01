Marvel confirmó que habrá un superhéroe transgénero en su próxima película

Así lo aseguró el director del estudio, Kevin Feige, en Nueva York. No obstante, no quiso revelar en qué producción aparecerá.

La presencia de un superhéroe transgenéro en la pantalla grande ya es una realidad, y solo es cuestión de tiempo. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que ese será el caso en una de las próximas películas de la franquicia.

En un evento en la Academia de Cine de Nueva York, un estudiante le preguntó a Feige si había planes para agregar más personajes LGBTQ al Universo Cinematográfico de Marvel, específicamente personajes transgénero. “Sí, absolutamente sí”, dijo Feige. “Muy pronto. En una película que estamos filmando ahora mismo”, agregó. Sin embargo, no especificó qué filme incluiría al personaje o cuándo se lanzaría.

Durante su participación en el evento, Feige habló extensamente sobre el futuro de Marvel en el servicio de transmisión de Disney +.

También dijo que Marvel se está esforzando por ser diverso e inclusivo. Dos películas que salieron este año fueron dirigidas por mujeres y algunos de los nuevos programas que llegan a la plataforma Disney + también tienen directoras, indicó Feige para fundamentar su argumento. “Cuando estás sentado en una mesa y todos se parecen a ti, estás en problemas. No vas a sacar la mejor historia de eso”, aseguró.

El ejecutivo ha supervisado el lanzamiento de 23 películas de Marvel. Comenzó con “Iron Man” en 2008 y ha sido parte de la familia Marvel Studios durante casi 20 años.

Esto ha causado la sorpresa de los especialistas debido a que no tenían en el radar esta misteriosa película, que llegará luego del éxito de taquilla Avengers: Endgame.

De acuerdo con el portal especializado We Got This Covered, los estudios Marvel estarían apuntado a una película de Thor para sumar este nuevo personaje inclusivo.

Marvel Studios todavía tienen pendiente las siguientes producciones: Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Black Panther 2, Blade y la tercera entrega de Spider-Man.