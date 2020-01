“No tenemos establecido cuándo mandaremos el pliego para renovar el ministro de la Corte”

Ricardo Villada es un hombre clave para la administración del actual gobernador Gustavo Sáenz. No es casualidad que sea ministro de Gobierno, una suerte de nexo entre el gobernador y las instituciones democráticas, además de tener a su cargo dos carteras de suma importancia como las de Justicia y Trabajo. Villada recibió ayer a El Tribuno en su despacho de Casa de Gobierno, ubicado en el Grand Bourg. Durante media hora (la entrevista se puede ver completa en la página web del diario), el funcionario respondió sobre diversos temas como femicidio, reforma constitucional, cambio de los jueces de la Corte de Justicia, entre otros.

¿Qué urgencias tuvieron en este primer mes de gestión?

Las más importantes tuvieron que ver con las condiciones meteorológicas y también, lamentablemente, con algo que nos duele y nos avergüenza: cerramos el 2019 con 17 femicidios y un transfemicidio, que lleva la cifra a 18 víctimas fatales en un año. Esto prácticamente ha duplicado las cifras del 2018. Esto impone la necesidad de trabajar en ese sentido y poder hacer algo mucho mejor a lo que se hizo en la gestión anterior. Se cometieron cinco femicidios en diciembre y comparativamente con el año anterior fue muy importante el crecimiento, esto genera un desafío muy grande hacia adelante.

¿Van a replantear la función de los organismos que están involucrados en la lucha contra la violencia de género porque son datos muy alarmantes?

Son muy alarmantes. La verdad que se venía trabajando desde una sola cartera, desde el área de Derechos Humanos y la instrucción del gobernador fue trabajar de manera transversal, no solamente desde el área de Gobierno, sino también desde Desarrollo Social y Seguridad, y así lo estamos haciendo. Es necesario tener una visión mucho más abarcadora para poder combatir de fondo lo que está pasando con el tema de la violencia hacia las mujeres. Valoramos mucho la iniciativa de la creación del Polo Integral, pero creemos que hace falta mucha más proximidad. No necesariamente las mujeres que son víctimas tienen la posibilidad de trasladarse a un lugar y recibir asistencia, así que hay que darle más proximidad a la asistencia. Hay que trabajar culturalmente en la capacitación.

Se decidió prorrogar el Presupuesto provincial hasta que sea aprobado el nacional. En este sentido, ¿cómo van a trabajar la actualización salarial de los estatales, teniendo en cuenta que ocupa un porcentaje importante del Presupuesto?

El tema salarial depende de cuestiones que nosotros podemos manejar de forma directa y otras que dependen de la macro-economía. Se anunció una paritaria nacional para los docentes y todavía no tenemos precisión respecto a cómo va a ser. Algunos hablan de que va a haber una negociación que va a establecer un piso, otros hablan de que va a haber una negociación que va a establecer decisiones de alcance nacional en su totalidad y que, en todo caso, el Gobierno nacional va a contribuir con las jurisdicciones que no estén en condiciones de pagarlo. Entonces, hay muchas cuestiones que deben ser clarificadas y que seguramente con el correr de los primeros meses del año vamos a tener más en claro, pero sí, tal como lo hemos hecho en la gestión municipal, siempre la clave va a ser el diálogo. Vamos a estar permanentemente abiertos al diálogo.

¿Ya hay una agenda abierta de diálogo con los docentes?

Nosotros venimos dialogando con los sectores docentes en la campaña misma, así que hace mucho tiempo que venimos hablando y tomando de cerca la realidad, no solamente en términos económicos sino también en términos de las otras cuestiones complementarias que se discuten como los concursos o las juntas de calificación, ese tipo de cosas que tienen un valor muy importante para los docentes. Obviamente, encarar el tema de la discusión salarial requiere definiciones del orden nacional que todavía no tenemos, por lo tanto una vez que eso ocurra nos vamos a sentar a charlar. Los docentes vienen estableciendo un parámetro para la negociación con los otros sectores, pero vamos a estar abiertos para poder charlar.

¿Cómo están los municipios?

Nos aflige lo que viene pasando en términos de los municipios, por lo tanto estamos interviniendo desde la cartera de Trabajo para tratar de que los municipios, donde hubo una renovación muy grande, tenemos 30 administraciones municipales nuevas. Algunos de ellos reemplazan a intendentes que estuvieron mucho tiempo y han tenido dificultades, por lo tanto hemos asistido durante este tiempo prácticamente a la totalidad de los municipios para que puedan cumplir con sus obligaciones, para que se puedan pagar los aguinaldos, y en armonía puedan ir superándose las situaciones.

El pacto fiscal que firmaron las provincias durante la administración de Mauricio Macri proponía una baja de impuestos y eso por el momento está suspendido. ¿Quería preguntarle qué postura va a tomar la Provincia en este tema?

El consenso fiscal estableció la disminución de alícuotas para ir convergiendo a una sola alícuota que era del 2,5% en todo el país. Lo que hizo el Gobierno nacional, entendiendo que la situación fiscal era delicada, fue establecer una suspensión de esas cláusulas hasta el 31 de diciembre del 2020, no derogarlas sino suspender su aplicación, con lo cual quedan las mismas tasas que estaban en el 2019. Esto significa, en términos fiscales, una situación de alivio, porque nosotros teníamos proyectada para el 2020 una baja en la recaudación como consecuencia de la baja de esas alícuotas.

Cuando se discutió la megaley a nivel nacional, la gente empezó a reclamarle a la política un esfuerzo. Diputados y senadores nacionales congelaron sus salarios por seis meses, algo que acá había ocurrido con la reforma que había realizado el exministro de Economía Fernando Yarade. ¿Están analizando desde la Provincia tomar alguna medida similar?

No estamos analizando, estamos haciendo. Apenas asumió, el gobernador fue bastante claro respecto a la necesidad de producir una racionalización de las estructuras dentro del ámbito del Ejecutivo. Es por eso, en primer lugar, que disminuimos la cantidad de ministerios y a su vez los ministerios disminuyeron hacia adentro las estructuras de cargos, con lo cual nosotros hemos racionalizado todas las estructuras. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Antes de que se hable de este tema, el gobernador ya venía con una clara decisión de producir una racionalización, obviamente respetando la situación económica que no debe originar despidos. En el ámbito provincial, lo que se llama la planta política, claramente ha sufrido una disminución muy importante.

¿Cuál es el próximo desafío para esta administración?

Hay desafíos propios de la cartera que me toca dirigir, el principal de ellos es la reforma política, la convocatoria a una reforma constitucional. Fue un compromiso que asumió el gobernador con todos los salteños, en la necesidad de que haya una saludable renovación en las administraciones municipales como provinciales, así que vamos a avanzar. Después hay otros desafíos que exceden a esta cartera que dirijo, pero que tienen que ver con compromisos que hemos asumido. La transformación del sistema de salud es una prioridad para Sáenz. La verdad que la gente sufre mucho el sistema de salud que hoy tenemos y es necesario hacer muchos cambios. Sabemos que lleva mucho tiempo, pero tenemos que avanzar. El gran desafío de Argentina, y en particular de Salta es poner de pie toda la fuerza productiva que tiene nuestra provincia, que hoy por hoy está dormida y, por lo tanto, no genera trabajo. Es por eso que tienen tanto peso las administraciones municipales en términos del empleo, pero no debe ser así.

Hay un tema pendiente en la Justicia y es el reemplazo de los jueces de la Corte. ¿Ya se inició el proceso para ocupar esas próximas vacantes?

Todavía no ha tomado una decisión el gobernador, obviamente tenemos que hacerlo, de la misma manera que hay una importante cantidad de lugares a cubrir entre jueces y fiscales. Así que vamos a avanzar con cierta velocidad, pero todavía no tenemos establecido cuándo vamos a mandar el pliego para renovar el ministro de la Corte.

¿No hay nombres todavía?

No. En ese sentido, el gobernador se toma su tiempo para tomar esas decisiones.