"si me mato es culpa de ustedes" aseguró uno de los rugbiers detenidos

Alejo Milanessi, uno de los diez rugbiers que permanecían detenidos por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, considera que lo culpan "por no haber parado una pelea" y hasta mencionó la posibilidad de decidir quitarse la vida.

"Sinceramente no entiendo a la gente. Me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí. Me culpan por no haber parado la pelea como si eso fuese algo fácil y, sabiendo que en mi situación si sus amigos se están peleando tampoco hubiera podido hacer nada", expresó el joven en su cuenta de la red social Instagram.





En un mensaje posterior en la misma red social, el joven aseguró que es "inocente": "Sepan comprender, entiendan lo que estoy pasando antes de llenarme de amenazas por mensajes deseándome la muerte y que me violen", pidió.

Por su parte, Lucas Pertossi, también detenido como acusado de partícipe, clamó la inocencia propia, al igual que la de otros dos implicados: Ayrton Viollaz y Matías Benicelli.

"#Pedimos justicia tanto para nosotros (@_ayrton.viollaz @matiii_benicelli @pertossi_.lucas99 ) que no tenemos nada que ver y por la familia de Fernando Báez Sosa. #justicia #justiciaporfernando #rugby 11 h", sostuvo en un mensaje que acompañaba la foto de los padres del joven asesinado.